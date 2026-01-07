輝達推自駕車AI模型挑戰特斯拉！專家揭「不只馬斯克緊張」：這台廠股價一度跌停

輝達執行長黃仁勳與超微執行長蘇姿丰均在6日於美國拉斯維加斯消費性電子展上發表演說。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人YT表示，黃仁勳的演講「火力全開」，除了宣布新一代的Vera Rubin平台已全面量產，更宣布輝達將推出首款自駕車以及AI通用型人形機器人。蘇姿丰則展出次世代AI機架式伺服器以及2奈米技術、號稱全球最小的AI開發平台。

蔡明彰指出，自從ChatGPT問世後，在AI主導下的市場變革中，所有的美國科技股就看輝達的表現。輝達漲幅占標普500指數的20%，但在兩人的演說後，2間公司股票卻漲不動。

蔡明彰提到，ChatGPT問世後，輝達股價總共漲了13倍，至於超微去年的YTD77%、本益比84倍，然而現在的費城半導體指數漲的股票為基期低股，也就是產業景氣不佳的股票，如德州儀器去年YTD-4%，卻在昨日股價漲8.43%，其次為微芯科技去年YTD+14%，昨日股價漲11.65%。已影響台股。受德州儀器影響，台股矽力*-KY（6415）漲停板。

蔡明彰表示，受到黃仁勳6日演講表明存儲需求強之影響，晟碟公司股價漲27.56%，美光科技股價漲10.2%。但黃仁勳說道，新一代Vera Rubin平台可能大幅降低資料中心散熱需求，資料中心不再需要水冷式冷卻機，導致相關廠商如江森自控股價跌6.24%、特靈科技股價跌2.52%，同時，散熱產品台廠健策（3653）股價也下降155元台幣。

蔡明彰續指，輝達此次推出了自動駕駛技術，

讓特斯拉執行長馬斯克就緊張了，特斯拉FSD全自駕的系統領先業界，現在這個系統對所有車廠商開放，都可以進來輝達這個AI的自駕系統，就挑戰特斯拉，特斯拉昨日嚇到跌4%，台灣的供應鏈貿聯-KY很好的公司，一度跌停也嚇壞了。

