輝達推3款AI氣象模型 加速天氣預報、降低成本

晶片大廠輝達（Nvidia）26日宣布推出三款開源人工智慧（AI）氣象模型，主打可更快速、低成本地進行天氣預報，並在準確度上有望超越傳統氣象模擬方法。

根據《路透社》報導，輝達在美國德州休士頓舉行的美國氣象學會年會上公布推出三款開源AI氣象模型，顯示該公司除硬體布局外，也持續擴大在開源軟體與AI應用領域的影響力。

輝達指出，傳統天氣預報仰賴高成本且耗時的數值模擬，而AI驅動的模型在完成訓練後，不僅運算速度大幅提升，執行成本也明顯下降，有助於提升整體預報效率。輝達氣候模擬研究主管、同時任教於加州大學爾灣分校的普里查德（Mike Pritchard）表示，相關技術未來在保險產業具有實際商業價值。保險公司在評估風險時，往往需要分析洪水、颶風等極端氣候事件，但過去進行高解析度預測相當昂貴。

他指出，傳統氣象預報需透過大量「集合預報」來找出可能的極端情境，但每個預測成員的精細計算都相當耗時。隨著AI模型導入後，相關限制大幅降低。

普里查德表示，AI在完成訓練後運算速度可提升達1000 倍，使得大規模集合預報成為可能，目前已有保險公司能執行多達1萬個成員的模擬分析。

此次輝達推出的「Earth-2」系列模型，包含可進行15天天氣預報的模型、專門用於美國境內最長6小時強烈風暴預測的模型，以及一款可整合多元氣象感測資料、作為其他預報技術基礎的模型，未來應用潛力備受關注。

