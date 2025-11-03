輝達推800V，突圍AI「吃電怪獸」難關！台達電將是最佳伙伴？
當前Meta、Google等CSP都正建造用電量達1GW（吉瓦）的資料中心，你可知1GW的資料中心用電量，就已超過一個嘉義市26萬人的用電量還有剩？如今，AI吃電太兇，如何能源效率提高已成全球重要議題。在此浪潮下，台達電（2308）憑藉電源與散熱雙重布局，迎來相當亮眼的第三季財報，營收與EPS皆創新高。為何針對輝達提出的「800伏特直流電資料中心」趨勢，台達電有可能成為更關鍵的伙伴？未來商機大好？
電源供應龍頭台達電（2308）於29日舉辦第三季法說，第三季營收上看新台幣1503.17億元，年增33.97％，再度創下單季新高。單季營業淨利來到248.08億元，營業利益率為16.5％，也突破過往紀錄，而每股EPS更來到7.16元。唯獨毛利率34.87％，季減0.06％，
財報數據也指出，與資料中心AI機櫃相關的基礎建設營收持續上升，來到新台幣528億元，年增365％；若看2025年前三季，基礎建設營收達新台幣1229億元，年增546％，可見商機暢旺。
台達的驚人表現並非個案，而是整個台灣散熱產業迎來空前機遇的縮影。台達電董事長鄭平在法說會上說明，目前包括泰國、美國的產能都很緊繃，許多新廠也都正在建置中，「今年年底泰國有三個廠會開始使用，目前都還在準備中。」
台灣散熱市場大爆發！年增率近64％
工研院眺望2026產業發展與趨勢研討會揭示，當前散熱正遇上前所未有的機遇。數據指出，由於AI伺服器需求強勁，帶動台灣散熱產值在2024年第二季出現雙位數成長，到了2025年，隨著輝達GB200機櫃正式放量，前三季的年成長率更直接飆升至65％、66％、64％，可見市場需求火熱，佳績連連。
工研院產科國際所分析師陳祉妤進一步指出，2025年前三季熱產值已達新台幣1876億元，全年預估可上看2666億元，年增率達63.8％，創下歷史新高。
接下來，隨著GB300將持續出貨，2026年台灣散熱產業規模預估可再上一城，上看新台幣3538億元，超過2024年產值的兩倍。
這股趨勢的背後，是晶片功耗的直線攀升。如何在整套散熱、電源模組中減少電力耗損，提高效率，成為當前各台廠追逐的聖杯。
對於從電源切入散熱市場的台達電來說，電源與散熱密不可分。台達電台灣區業務總經理張立業強調：「一個data center（資料中心）大概有15％到30％的電力損耗是拿來供散熱用的。」當散熱成為用電大戶，同時掌握電源與散熱技術的台達，便能提供最高效的整合方案。
「台達電主力是在電源，可是散熱也一直都很有優勢。看輝達生態系的話，其實幾乎每一個零件他們都是有認證的。」陳祉妤向《遠見》指出，台達電的優勢是提供廣泛的零組件，包括水冷板、分歧管、快接頭，也包含完整機櫃的整合，「販賣產品的時候，這就是他們的優勢，他們可以整個系統全包。」
輝達推800V架構，新世代資料中心到來！
尤其，當前Meta、Google等CSP都正建造用電量達1GW（吉瓦）的資料中心，單一AI機櫃的功耗從過去的數10 KW飆升至未來的1MW（百萬瓦），傳統交流電（AC）架構的能源損耗問題日益嚴重。
「1GW的AI data center的用電量，約等於30萬人的用電量，」張立業在研討會中形容，資料中心的用電量已經遠超過往想像，以台灣縣市人口來說，嘉義市大約26萬人，「等於一個嘉義市的用電量還有剩。」
為了解決如此龐大的電力需求及傳統電網的低效率，各界都正研發可以減少轉換次數的解決方案。在2025年的開放運算計畫全球峰會（OCP Global Summit）上，AI時代領導群雄的輝達便宣布，接下來資料中心將進入800伏高壓直流（HVDC）的時代。
輝達指出，計畫於2027年下半年推出的Kyber架構，將500顆GPU整合至單一機架，也會與產業合作推動800伏高壓直流（HVDC）供電設計架構。
「高壓直流電」成為業界轉向的關鍵原因在於，傳統電力從電網的33000伏特，一路降壓到晶片所需的0.65伏特，中間需經過多次交流、直流轉換，導致大量能源耗損。HVDC架構便可大幅簡化轉換路徑，顯著提升能源效率。
台達電投入多年研發，可將能源轉換效率提高至98.5%
當前，台達電也正大力推動效率更高的HVDC架構，OCP Global Summit 2025上便首度展出「800伏特直流資料中心」（800 VDC）解決方案，而其中的關鍵武器，就是台達投入多年的「固態變壓器」（Solid State Transformer， SST），可將中壓交流電轉換為800 VDC，能源轉換效率高達98.5％。
張立業向《遠見》解釋：「SST基本上是用電子的技術，所以它可以configure（可配置）。它不是一個固定一成不變的電壓，比較有彈性。」相較傳統變壓器，SST在HVDC時代扮演著更靈活、高效的關鍵角色。
法說會上，800 VDC解決方案也引起關注。「這一定是未來趨勢，我們要讓整個data center的能源轉換效率提升。 」董事長鄭平直言，台達電的設備都已經準備好，不過當前客戶仍較為不習慣SST，且需觀察整個供應鏈的配置，目前對於營收尚未有顯著影響。「不只是個別電源模組效能提升，更重要的是，客人也都知道，轉換次數降低，在轉換效率可以有比較大的貢獻。」
當AI資料中心的戰場從單純的算力競賽，演變對於能源效率的極致追求時，「整合」優勢也顯得更加重要。從電源機櫃內的電源與散熱模組，再到固態變壓器與800V 解決方案，台達瞄準成為「全方位解決方案」的系統級伙伴。
