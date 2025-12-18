輝達推GPU 顯卡廠叫好

AI應用持續向終端與專業工作站滲透，帶動高效能運算需求快速升溫。輝達（NVIDIA）昨（18）日宣布，RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU正式上市，將Blackwell架構的Agentic AI與生成式AI運算能力導入桌面級專業市場。業界看好，將同步帶動台灣顯示卡與主機板族群技嘉（2376）、微星等出貨動能。

台灣顯示卡／主機板廠商長期為NVIDIA重要AIB（Add-In-Board）與解決方案合作夥伴，負責RTX系列在消費性與專業級市場的設計、製造與系統整合，包括技嘉、微星、華碩、麗臺等。

輝達指出，新款RTX PRO 5000 72GB GPU採用Blackwell架構，針對AI、模擬與神經渲染進行最佳化，具備多工作負載排程等架構創新，AI算力高達2,142 TOPS，可同時因應生成式AI、Agentic AI與即時視覺運算需求，相較前一代產品，新架構在運算效率與能耗表現上均顯著提升，有助專業用戶在有限空間內完成更複雜的AI工作負載。

在硬體規格上，RTX PRO 5000 72GB最大亮點在於搭載72GB GDDR7高速記憶體，較原本48GB版本提升達 50%。輝達表示，隨大型語言模型（LLM）、多模態模型與 AI Agent 持續放大模型規模與上下文視窗，記憶體容量已成為AI開發的關鍵瓶頸。

效能表現方面，輝達分析，在業界常用的生成式AI基準測試中，RTX PRO 5000 72GB 在影像生成任務的效能，較前一代專業GPU提升約3.5倍，文字生成效能亦提升約2倍。業界點出，這代表在企業端或研發端，單一工作站即可承載過去需多張GPU或遠端伺服器才能完成的AI工作流程，有助加速模型開發與驗證效率。

