輝達搶台積電A16 高雄P3廠2027全給黃仁勳

[NOWnews今日新聞] 根據外媒Wccftech報導，輝達（NVIDIA）被點名將成為台積電（TSMC）下一世代A16（1.6奈米）製程的唯一客戶，並準備導入於未來GPU架構「Feynman」。

Wccftech引用DigiTimes的消息指出，台積電A16製程將由輝達率先採用，並作為下一代GPU的基礎技術，其中Feynman系列預料將接棒2026年的Rubin與2027年的Rubin Ultra。

隨著AI晶片需求持續暴衝，輝達正全面擴增Blackwell Ultra與Rubin的備貨量，同時促使台積電加快高雄P3廠的建置進度，該廠將成為Rubin系列3奈米晶片的主力生產基地。

外媒估計，台積電3奈米產能最快在今年底提升至16萬片晶圓，而這波擴充被認為與輝達大量下單高度相關。

輝達執行長黃仁勳先前在GTC 2025美國大會也曾透露，Vera Rubin Superchip將在2026年正式量產，最快2026年第三季就能開始出貨。

報導進一步指出，目前掌握的資訊顯示，輝達是A16製程的唯一客戶，台積電也將依據輝達的產品路線圖調整時程，高雄P3廠預計在2027年啟動A16大量生產。

此外，有部分供應鏈人士指出，在蘋果完成 2 奈米世代後，接下來可能會直接跳過A16，直接到A14。

除了晶片效能，A16的結構也出現大幅創新。它採用奈米片（Nanosheet）電晶體，並導入SPR（Super Power Rail）背面供電系統，能改善壓降並大幅提升電力輸送效率，特別針對AI／HPC高運算晶片設計。

該技術預計在 2026 年下半年正式進入量產階段。

