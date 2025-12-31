輝達擬斥資最高30億美元「人才收購」AI21 Labs：200名工程師，每人估值逾1,000萬美元

重點一：輝達（Nvidia）正與以色列AI新創公司 AI21 Labs 進行深入收購談判，交易價值估計在20億至30億美元之間。

重點二：此次收購主要目標是 AI21 Labs 約200名具備高階學位的AI人才，屬於「人才收購」（Acquihire）性質。

重點三：交易若完成，將是輝達在以色列的第四次重大收購，也是繼收購 Mellanox 之後的第二大收購案。

AI晶片巨頭輝達（Nvidia）正與以色列人AI新創 AI21 Labs 進行深入的收購談判，交易價值估計在20億至30億美元之間（約為新台幣640億至960億元）。

儘管 AI21 Labs 在2023年的估值為14億美元，但此次收購的重點並非其技術或產品，而是其約200名擁有高階學位、具備稀有AI開發專業知識的員工。依照交易價值換算，每位員工的隱含成本約為1,000萬至1,500萬美元。

這筆交易被視為典型的「人才收購」（Acquihire），旨在快速擴充輝達在以色列的AI人才庫。若收購成功，這將是輝達在以色列的第四次重大收購，也是繼70億美元收購Mellanox之後的第二大收購案，進一步鞏固了輝達在AI領域的戰略佈局。

輝達看準的是AI21 Labs員工

AI21 Labs共同創辦人包括Amnon Shashua、Yoav Shoham和Ori Goshen，最初被視為以色列在AI領域的旗艦級新創公司，旨在與OpenAI或 Anthropic等領先模型開發商直接競爭。然而，近年來 AI21 Labs 在追趕產業領先者的快速進展方面遇到挑戰，並將業務重心轉向企業客戶的專業語言模型。

AI21 Labs共同創辦人 圖/AI21 Labs

儘管如此，AI21 Labs的員工隊伍卻是輝達最看重的資產。該公司約200名員工大多擁有高階學位，在AI開發方面具備稀有專業知識。這使得此次收購的隱含成本約為每位員工1000萬至1500萬美元，凸顯了國際市場對以色列AI人才的強勁需求。

對於輝達執行長黃仁勳而言，這筆交易將進一步擴大其在以色列的版圖。輝達已宣布計劃在以色列第三大城市海法（Haifa）以南的基里亞特提翁（Kiryat Tivon）建造一座大型園區，預計到2031年將容納多達10,000名員工。

此次收購 AI21 Labs，將有助於輝達快速整合頂尖人才，以應對來自 Google 的 TPU 晶片等競爭壓力。

Amnon Shashua 有何來頭？

AI21 Labs創辦人之一的Amnon Shashua，曾成功將Mobileye以150億美元出售給英特爾（Intel）。儘管AI21 Labs的出售結果對他而言相對平淡，但他已積極投入新的AI事業 AAI。AAI專注於AI領域中最具前瞻性的推理和「思考」模型，而非傳統的訓練和推論系統，並在創立不到兩年內就成為獨角獸企業。

AI21 Labs在轉型後，主要專注於企業客戶的專業語言模型，強調準確性和可靠性。其旗艦企業產品Maestro旨在將語言模型的準確性提高多達50%。

此外，該公司還推出了一款新的推理模型，聲稱比競爭系統更快、更高效，並能減少記憶體消耗。儘管有這些努力，據估計 AI21 Labs的年收入仍較為溫和，約為5000萬美元，遠低於領先AI競爭對手數十億美元的收入。

資料來源：Calcalistech

本文初稿為AI編撰，整理．編輯/ 李先泰

