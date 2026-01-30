輝達擬設台灣第二總部？ 黃仁勳：非常有機會

現身台北市餐廳，輝達執行長黃仁勳29日與台積電創辦人張忠謀共進晚餐。外界關心張忠謀身體狀況，黃仁勳表示，他精神狀態都很好，思維敏捷，兩人相談甚歡。

輝達執行長黃仁勳說：「他的狀態非常好，是的，他坐著輪椅，他正在變更強壯，而且精神也很好。就你所知，他的思維依舊非常敏銳，他做得非常好，我們還一起喝了威士忌，這是一個很美好的夜晚。」

張忠謀坐著輪椅進入餐廳，雖然行動略顯不便，但精神看來不錯。黃仁勳在29日傍晚也到張忠謀住處拜會，所到之處都有民眾向黃仁勳索取簽名，他也來者不拒。黃仁勳也強調，AI晶片需求太大，會盡力不讓顯卡不斷炊，也預期AI將會有重大突破。

黃仁勳認為，「目前重大的突破是工具使用，這意味AI實際上可以使用工具，另一個突破是實體AI，也就是用於機器人技術的AI，因此未來一年將會有許多重大突破。」

外傳輝達有意增設台灣的第二總部，地點不排除是洲美國小預定地，黃仁勳回應「有可能，非常有機會」。他也強調，輝達應該盡可能多建造幾個總部，台灣有很多優秀的人才，輝達在台灣會有很多員工、供應鏈合作夥伴以及客戶。

面對記者問及輝達在台第二總部，黃仁勳回應，「第二總部聽起來不錯，我喜歡，我們希望有更多的可能性。」

台北市長蔣萬安表示，「目前沒有相關訊息，但如果輝達提出需求，我們一樣會給予協助。」

至於何時和黃仁勳會面？蔣萬安表示，市府會持續與輝達保持聯繫，也理解黃仁勳的行程緊湊，一切都配合他的安排。

