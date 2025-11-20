輝達擴大美國製造 按讚台鏈夥伴 透露「我們正在為豐收的一年做規劃」

輝達執行長黃仁勳與財務長柯蕾絲19日在財報說明會上，數度提及台灣合作夥伴，不僅盛讚台積電（2330）的規劃能力，並透露未來四年持續和鴻海、日月光投控旗下矽品、緯創等擴大美國製造量能。

柯蕾絲在提到輝達技術的使用範例時表示，台積電、鴻海、緯創及Lucid等企業都正在打造輝達Omniverse平台的數位孿生工廠，以加速AI驅動的製造與自動化。

分析師提問未來12至18個月供應能否跟上需求，黃仁勳表示，「我們的供應鏈規劃向來很傑出」，「輝達的供應鏈基本上涵蓋世上所有科技業者，台積電和他們的封裝業者、記憶體販售業者和記憶體夥伴、我們所有的系統原廠委託設計代工（ODM）夥伴，都已完成出色的工作規劃」，「我們正在為豐收的一年做規劃」。

因應輝達美國製造需求，台積電持續擴大美國布局，亞利桑那州專案投資總額高達1,650億美元，全數到位後將包含六座新晶圓廠、兩座先進封裝廠及一間研發中心。台積電已於10月中在亞利桑那州新廠產出第一片輝達Blackwell晶圓，象徵Blackwell架構AI晶片進入量產階段。

鴻海也如火如荼擴大美國產能，並規劃與輝達攜手在德州休士頓打造新世代AI伺服器智慧製造工廠，這條產線將成為全球首批導入輝達Isaac GR00T N模型驅動的人形機器人生產基地，全面採用輝達AI技術，包括利用Omniverse進行規劃與模擬、採用PhysicsNemo開發即時熱流分析模型，並以輝達Issac進行全廠自主移動機器人（AMR）路徑規劃。

鴻海強調，集團將持續與輝達合作，並在德州、威州、俄州、加州等廠區擴產，以滿足其需求。

緯創已啟動德州達拉斯建廠計畫，預計明年第1季量產，全力支援北美雲端服務供應商（CSP）客戶。緯創並通過斥資7.61億美元在德州興建AI超級運算中心，預計2026年啟用。

日月光投控正規劃亞利桑那州設廠，評估以測試為主；旗下矽品在加州聖荷西、南加州、亞利桑那州及德州等，皆設有據點。

