輝達攜手南韓部署26萬顆GPU 廣達張嘉淵：生態系最重要

廣達技術長張嘉淵今日出席企業諮詢委員會(ABAC)代表新聞說明會。(記者黃靖媗攝)

〔記者黃靖媗／台北報導〕輝達今(31)日宣布與南韓合作、在韓部署逾26萬顆NVIDIA GPU，以擴展南韓AI基礎設施。對於這項合作對台可能造成的影響，我國ABAC代表、廣達技術長張嘉淵表示樂觀其成，生態系才是最重要的，重點是能否強強聯手創造更多機會。

台灣大哥大總經理林之晨與張嘉淵今日舉辦企業諮詢委員會(ABAC)代表新聞說明會，分享今日出席經濟領袖與ABAC代表對話午宴，以及委員會討論內容。

張嘉淵說，對台韓兩邊的合作，他們都樂觀其成，南韓在需要快速GPU、記憶體的產業，包含圖形處理、遊戲產業等，居於領先地位；台灣的台積電、廣達等公司都是以伺服器、AI資料中心設計等為強項，台韓還是有許多互補的機會。

張嘉淵指出，台灣硬體系統廠商多於南韓，南韓有關遊戲的廠商則多於台灣，他強調，生態系才是最重要的，重點是能否強強聯手創造更多機會。

針對AI與財務方面的平衡，張嘉淵表示，AI基礎建設要求建設時的成本，與後續維運成本，涵蓋算力及電力，建造AI基礎建設的位置還需要考量通訊，因此他認為，應回歸小型資料中心運算，藉由邊緣人工智慧(Edge AI)強化AI的韌性與民主化。

