輝達攜手德國電信建立AI雲端中心 助歐洲產業實現科技自主

美國科技巨頭輝達(Nvidia)和德國最大的電信業者德國電信(Deutsche Telekom)今天(4日)宣布，計劃在2026年初啟動一個耗資10億歐元(約11億美元)的人工智慧雲端中心；這項計畫被列為是幫助歐洲產業實現科技「安全自主」的基礎設施。

德國電信表示，這座「人工智慧工廠」(AI factory)將使德國和歐洲的企業能夠「透過安全自主的資訊科技(IT)基礎設施，來開發、訓練和使用人工智慧，應用在從設計到機器人技術等領域」。

這座AI雲端中心位於德國南部城市慕尼黑，輝達將提供數千顆先進的人工智慧晶片，預計將於2026年第一季投入營運。

輝達執行長黃仁勳在柏林舉行的計畫啟動儀式上表示：「德國的工程和工業實力舉世聞名，如今人工智慧將注入新的活力。」

德國電信將負責提供實體基礎設施，而德國軟體公司SAP則提供AI技術等軟體平台來運作該中心。

值此之際，歐洲正努力在人工智慧競賽中追趕美國和中國；美中近年來在AI模型開發方面取得了巨大進展。

歐洲也越來越關注「資料主權」問題，即如何確保使用者的資料儲存在本國，而不是被美國科技巨頭儲存在海外。(編輯：楊翎)