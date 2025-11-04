輝達攜手德國電信打造AI雲端中心 明年Q1開始營運
（中央社柏林4日綜合外電報導）美國科技巨擘輝達（Nvidia）與德國電信（Deutsche Telekom）今天宣布，計劃明年初推出一座投資額高達10億歐元（約新台幣355億元）的工業級人工智慧（AI）雲端中心。
法新社報導，德國電信表示，這座「AI工廠」將協助德國與歐洲地區企業「透過安全且自主的資訊科技（IT）基礎設施，開發、訓練並運用AI於各項製造應用，從設計到機器人技術都能涵蓋」。
該中心設於德國南部城市慕尼黑（Munich），將運用數以千計的輝達先進AI晶片，預計2026年第一季營運。
輝達執行長黃仁勳在德國柏林（Berlin）舉行的計畫發表會上表示：「德國的工程與工業實力向來出名，如今將藉由AI獲得強大動力。」
德國最大電信業者德國電信將提供硬體設施，而德國企業思愛普公司（SAP）則負責供應軟體平台，包括各項AI技術，以支援該中心運作。
此一宣布正值歐洲力拚在AI競賽中趕上美、中腳步之際，這兩國已在開發AI模型上取得巨大進展。
與此同時，歐洲境內關於「資料主權」的擔憂也日益升溫，他們強調必須確保公民資料儲存在本地，而非讓美國科技巨頭儲存在海外。（編譯：楊昭彥）1141104
