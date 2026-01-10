輝達攜手西門子 受惠廠商出爐
財經中心／廖珪如報導
西門子與NVIDIA 今日宣布大幅擴展策略合作關係，以將人工智慧（AI）導入現實世界。雙方目標將共同開發工業與物理 AI 解決方案，為各產業與工業工作流程帶來 AI 驅動的創新，同時加速彼此的營運發展。 為支持相關開發，NVIDIA 將提供 AI 基礎設施、模擬函式庫、模型、框架與藍圖，西門子則將投入數百位工業 AI 專家，以及其頂尖的硬體與軟體技術。
打造工業 AI 作業系統：結合加速運算與硬體技術重塑實體世界
西門子總裁暨執行長 Roland Busch 表示：「我們正攜手打造工業 AI 作業系統，重新定義物理世界的設計、建造與運作模式，進而擴展 AI 並創造對真實世界的影響。透過結合 NVIDIA 在加速運算與 AI 平台的領先地位，以及西門子領先的硬體、軟體、工業 AI 與資料，我們正賦能客戶運用最全面的數位孿生技術加速產品開發、即時調整生產流程，並推動從晶片到 AI 工廠的技術革新。」 NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「生成式 AI 與加速運算已經點燃了一場全新的產業革命，讓數位孿生從被動模擬進化為物理世界的主動智慧。我們與西門子的合作，將全球領先的工業軟體與 NVIDIA 的全端 AI 平台相結合，縮短構想與現實間的距離，使各產業能夠先在軟體中模擬複雜系統，隨後在真實世界中無縫實現自動化運作。」
加速整個工業生命週期：以 2026 德國電子工廠為自適應製造藍圖
西門子與 NVIDIA 將攜手打造涵蓋產品與生產完整生命週期的 AI 加速工業解決方案，實現更快速的創新、持續最佳化，以及更具韌性與永續性的製造模式。雙方目標是建立全球首批完全由 AI 驅動、具備自適應能力的製造據點，並計畫以 2026 年即將在德國埃朗根（Erlangen）設立的西門子電子工廠（Siemens Electronics Factory）作為首個藍圖。 透過由軟體定義自動化與工業營運軟體驅動的「AI 大腦」，結合 NVIDIA Omniverse™ 函式庫與 NVIDIA AI 基礎設施，工廠能持續 analysis 其數位孿生，在虛擬環境中測試改善方案，並將驗證結果轉化為產線上的實際營運調整。 這樣的模式可在從設計到部署的各個階段，加快並提升決策的可靠度，不僅提升生產力，也降低導入與調校的時間與風險。西門子與 NVIDIA 目標將這些能力擴展至關鍵垂直領域，目前已有包括鴻海（2317）科技集團、HD 現代集團、KION Group 與百事公司在內的多家客戶進行評估中。
推動加速運算時代的電子設計自動化：GPU 加速賦能高精度模擬
隨著合作關係的擴展，西門子將完成其整個模擬產品組合的 GPU 加速，並擴大支援 NVIDIA CUDA-X™ 函式庫與 AI 物理模型，使客戶能夠更快執行更大規模、更高精準度的模擬任務。在此基礎上，雙方也將透過採用 NVIDIA PhysicsNeMo™ 與開放模型，共同推進生成式模擬的發展，打造具備即時工程設計與自主最佳化能力的自主型數位孿生。 透過將工業 AI 營運邏輯應用於半導體與 AI 工廠，西門子與 NVIDIA 正加速推動 AI 產業革命的核心引擎。雙方將以半導體設計為起點，並基於 NVIDIA 廣泛採用西門子工具的基礎，將 NVIDIA CUDA-X 函式庫、PhysicsNeMo 與 GPU 加速技術整合至西門子的 EDA 產品組合，重點聚焦於驗證、佈局與製程最佳化，目標在關鍵工作流程中實現 2 至 10 倍的效能提升。 此次合作也將導入 AI 輔助功能，包括佈局指引、除錯支援與電路最佳化，在滿足嚴格可製造性要求的同時，大幅提升工程生產力。這些能力將共同推進設計、驗證、製造與數位孿生的AI 原生引擎，從而縮短設計週期、提升良率，並交付更可靠的成果。
設計新一代 AI 工廠：整合電力基礎設施與數位孿生優勢
西門子與 NVIDIA 亦將共同開發可重複複製的新一代 AI 工廠藍圖，加速推動工業 AI 革命，並為其 AI 加速的工業產品組合奠定高效能基礎。 此藍圖將在滿足新一代高密度運算對電力、散熱與自動化的需求之餘，同時確保速度與效率兩方面皆能發揮優勢，從規劃、設計到部署、營運的完整生命週期進行最佳化。 雙方合作整合 NVIDIA 的 AI 平台發展藍圖、AI 基礎設施專業、合作夥伴生態系，以及基於 NVIDIA Omniverse 函式庫的加速模擬能力，並融合西門子在電力基礎設施、電氣化、電網整合、自動化與數位孿生領域的優勢。西門子與 NVIDIA 將致力於加速全球工業級 AI 基礎設施的部署，提升能源效率並強化系統韌性。
透過共享創新最佳化營運：實踐內部加速與客戶價值擴展
在擴展至各產業前，西門子與 NVIDIA 將率先在自身系統中導入相關技術，藉此加速彼此的營運與產品組合。NVIDIA 將評估採用西門子的解決方案，以精簡並最佳化自身營運與產品；西門子則將檢視自身工作負載，並與 NVIDIA 合作加速其運行效率，將 AI 更深入整合至西門子的客戶產品組合中。透過相互加速與持續進行系統最佳化，西門子與 NVIDIA 正為客戶創造價值與可擴展性的具體實證。
更多三立新聞網報導
快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代
記憶體四強關禁閉跌停該撿嗎？ 建議曝
開盤／美科技股雜訊多連帶台股震盪 台積電跌20元
這樣做月領1萬2！ 勞動部發錢了
其他人也在看
曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 15
好天氣要來了！台灣上空「一片橘紅」 下週回暖飆27度
持續受到大陸冷氣團南下影響，全台明顯降溫，不過氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下週開始明顯回暖，且會氣溫逐日升高，中南部可上看27度，並持續至下週末。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 18
赴日拍婚紗！陳漢典、Lulu搭星宇頭等艙被控享特權 無奈發聲：公道自在人心
陳漢典、Lulu在2025年10月登記結婚，將於1月25日盛大舉辦婚宴。小倆口日前受星宇航空之邀，搭乘頭等艙前往日本富士山拍攝絕美婚紗照。未料，日前卻有一名他們搭乘同班機的網友在社群平台上抱怨，當天要使用前方廁所遭制止，質疑航空公司差別待遇。對此，陳漢典10日出席活動時，也無奈發聲了。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 26
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 10 小時前 ・ 497
首波寒流「跌剩5度」達標！專家驚見「北台灣冒1特殊現象」
生活中心／周希雯報導今（9日）強烈大陸冷氣團稍減弱，不過受輻射冷卻影響，早晚溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫僅約9至13度；直到白天氣溫稍微回升，北部及宜花高溫16至18度，中南部及臺東高溫約20至23度。對此，氣象專家吳德榮指出，入冬第一波寒流已經達標，本島平地最低氣溫降至5度，同時北台灣因符合「晴朗、靜風」2條件，意外出現1特殊現象。民視 ・ 1 天前 ・ 10
祖雄不滿「佳娜親妹」白吃白住！要佳娜去溝通 姊妹失控竟打起來
馬來西亞男星祖雄與烏克蘭名模佳娜2023年結婚，去年11月迎來二寶兒子「季季」，家庭十分甜蜜，卻藏著不為人知的壓力。祖雄近日談到，佳娜妹妹歐莉雅來台灣後，長期與他們同住，成了「無法切割的毒瘤」，日常開銷幾乎由他們包辦，讓他超苦惱。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 94
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發表留言
腹脹噁心掛急診！ 醫一聽他「說3字」急做檢查：要住ICU
醫師白永嘉在粉專「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」發文分享，最近的急診病人中，有不少眩暈、流感、消化道出血、心肌梗塞的病例。白永嘉提到，日前一名醫師看診時，一名患者表示自己腹脹、噁心，還頭暈到快暈倒，讓醫師察覺有異，立刻加做心血管的抽血指數檢查，檢查結果顯...CTWANT ・ 1 天前 ・ 18
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 發表留言
三段變溫！寒流發威「凍探7度」冷3天 中南部恐更極端
低溫持續！中央氣象署指出，週六（10日）清晨冷氣團配合輻射冷卻，可能再達寒流等級，局部地區低溫不排除剩7度，週日（11日）、下週一清晨輻射冷卻強，中南部可能比北部更冷；下週一（12日）白天冷氣團減弱後迎來回溫，一路減弱至下週四（15日）轉為東北季風影響；氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文分析下週後半到週末（17、18日）的天氣型態，早晚的寒冷與本週相比減弱，但北東出現局部雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
田馥甄返台突崩潰發聲！淚訴「1疾病纏身」不忍了：已發生就讓它過去
金曲歌后田馥甄（Hebe）近日結束韓國之旅返台後，昨（9）日在社群平台罕見吐露自己低潮心情，透露近期飽受失眠困擾，甚至因惡夢與挫折感「流了幾滴眼淚」。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 52
冷到發抖！明起全台急凍「下週一清晨恐剩8度」 還可能出現颱風
氣象署指出，今晚起至下週一清晨，北部與東北部整天偏冷，中南部日夜溫差大。西半部與東北部低溫約在11至13度間，花東地區則約15度。特別是明天清晨，苗栗以北、宜蘭及金門部分地區可能出現9至10度的局部低溫，下週一清晨更低，預估局部地區將出現8度。白天高溫方面，明日北...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 1
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 55
黃偉哲震撼表態！現身挺「這人」參選高雄市長 盼南台灣攜手合作
即時中心／黃于庭報導民進黨持續布局2026大選，高雄綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取市長大位，黨內初選進入決戰時刻，各選將使出渾身解數，勤跑地方、舉辦造勢活動。對此，邱議瑩今（10）日公布選前之夜「團結高雄贏之夜」神秘嘉賓，特別邀請台南市長黃偉哲親臨現場助陣，展現南台灣城市攜手合作、共同前進的團結氣勢。民視 ・ 8 小時前 ・ 85
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 7
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 2
蕭煌奇老婆氣質正臉曝光！去年同框五月天阿信 身分疑寵物訓練師
蕭煌奇今（8）日宣布完成結婚登記，震撼演藝圈。由於公開婚訊的照片僅拍到夫妻倆無名指婚戒，加上他先前低調秘戀1年，女方真實身分格外令人好奇。如今兩人現身戶政事務所畫面曝光，雖然僅以背影入鏡，不過有眼尖網友發現，在去年五月天於台北大巨蛋舉辦演唱會時，蕭煌奇就被拍到身旁有一名氣質女子同坐在觀眾席欣賞演出，疑似就是蕭煌奇新婚妻子。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 29
會被大陸笑死！？ 呂禮詩：空軍基地的機堡沒有門
花蓮空軍基地1架F-16AM型戰機6日晚間進行例行訓練時，在花蓮外海失事，飛官辛柏毅連喊3次跳傘後失聯。小艦長呂禮詩在8日中天節目「頭條開講」中表示，外界關注模組化任務電腦（MMC）及自動防撞地系統，但更嚴重的問題是空軍的F-16型戰機機堡竟然沒有門，這要是被對岸看到恐怕會笑死。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 165
遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」
即時中心／林耿郁報導1995年，UNESCO正式將日本白川鄉合掌村登錄為「世界文化遺產」，從此吸引大量海外遊客造訪旅遊；據統計，2024年造訪白川鄉最多的海外旅客就是我國民眾，平均每8位遊客，就有1名來自台灣；但龐大的觀光人潮，也為該地帶來了嚴重的「觀光公害」問題，如今近六成白川鄉居民，對外籍遊客抱持「負面」評價。民視 ・ 9 小時前 ・ 27