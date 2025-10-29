輝達攜美打造7座AI超級電腦

輝達ＧＴＣ技術大會，執行長黃仁勳（右）與美國能源部長萊特（左）共同接受媒體提問。（中央社）

本報綜合外電報導

ＡＩ晶片大廠輝達當地時間二十八日在華府舉行ＧＴＣ技術大會。執行長黃仁勳宣布，將與美國能源部攜手建造七台ＡＩ超級電腦，讓美國立於科學研究前沿；也將與諾基亞合作，開發搭載Blackwell GPU的全新無線路電腦，能夠同時進行無線通訊與ＡＩ運算，使美國成為６Ｇ革命核心。

黃仁勳表示，全球正進入人工智慧（ＡＩ）時代。傳統的物理模擬不會消失，但可以透過ＡＩ的代理模型加以擴展與強化，實現更大規模的運算效能。未來，面對來自全球大量的數據與訊號，遙測技術比以往更加重要，而若沒有機械化的工廠與實驗室，科學研究將無法在所需的規模與速度下進行。

黃仁勳說，美國能源部長萊特深知這一點，他希望能源部把握這次契機，全面強化自身實力，確保美國始終站在科學創新最前沿。

與諾基亞的合作方面，黃仁勳指出，芬蘭電信設備大廠諾基亞是全球第二大電信設備製造商，產業規模達三兆美元（約新台幣九十一點六九兆元），在全球擁有數百萬座基地台。雙邊合作將使輝達在以加速運算和人工智慧為基礎的全新技術上開發，使美國成為下一場６Ｇ革命的核心。

「因此，今天我們宣布，輝達推出全新產品線，名為『NVIDIA Arc』─空中無線網路電腦。」黃仁勳說明，這項新產品線建立在Blackwell GPU等三項全新核心技術上，能夠同時進行無線通訊與ＡＩ運算，這是徹底的革命性突破。

黃仁勳結束在華府的演說後，預定飛往韓國，並於三十一日在亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）企業領袖峰會最後一天發表主題演說。對於相關行程和是否與大陸國家主席習近平會面？他不願透露細節，僅表示有很多會議要開，還會宣布許多消息。