輝達攜聯發科 打造超強晶片…黃仁勳：專為AI電腦設計

輝達執行長黃仁勳（中）昨晚出席輝達台灣分公司尾牙，一改以往黑色皮衣的風格，改穿花襯衫亮相。記者余承翰／攝影

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（30）日出席輝達台灣分公司尾牙，與2,000多名員工同樂。市場先前傳出輝達與聯發科（2454）攜手打造N1系列處理器，黃仁勳受訪時也表示，與聯發科合作打造非常強大的系統單晶片，低功耗但性能卓越，專為具備強大AI的電腦所設計。

輝達台灣分公司今年尾牙主題是「輝達尚蓋讚」，為符合尾牙標榜的夜市風格，黃仁勳有別於平常的黑色皮衣造型，改穿黑色花襯衫亮相。他指出，輝達去年度過非常忙碌的一年，推出許多新產品，幫助許多公司進入AI領域，對台灣合作夥伴的支持深表感激，輝達員工也非常努力，感謝大家在過去一年的辛勤付出。

他也指出，輝達在台灣的布局快速成長。從GPU品產品已擴展至網路晶片、交換器晶片、智慧資料處理器以及CPU。未來的新品規劃上，輝達與聯發科先前攜手打造全球最小AI超級電腦DGX Spark，近期傳出雙方合作開發N1系列處理器，黃仁勳回應，雙方合作設計非常強的系統單晶片，專為具備強大AI的電腦所設計。

談到量子運算發展，黃仁勳指出，量子運算可用於模擬自然，但運算上人們依然使用CPU與GPU，AI仍將是未來重要的運算模型。就算是量子電腦也需要加速運算，輝達持續與量子運算產業合作，致力於整合出具備GPU與QPU的混合型超級電腦。他指出，量子位元錯誤校正已有重要突破，預期未來幾年之內將可見到量子電腦被用來解決實際的問題。

黃仁勳也透露，從抵達台灣到昨晚，只跟台積電創辦人張忠謀共進晚餐，接下來幾天他將與供應鏈夥伴聚餐或舉行會議。外界預期輝達今晚將舉辦與供應鏈夥伴的「兆元宴」，屆時供應鏈高層雲集，鴻海董事長劉揚偉昨日也已表明將出席。

