輝達收費惹議2／GeForce NOW台灣收費冠全球挨批 輝達、台灣大這麼說

台灣GeForce NOW服務1小時40元，收費已與網咖價格差不多。

在全球擁有逾千萬用戶的輝達（NVIDIA）雲端遊戲平台GeForce NOW，遭讀者投訴在台灣服務收費為全球最貴，1小時收費40元，高出美國6.5倍。對於台灣消費者的抱怨，輝達客服說法曝光，而代理商台灣大也回應了。

台灣GeForce NOW服務1小時收費40元，收費已與網咖價格差不多，再比對GeForce NOW在其他國家的收費一看，相較於美國（6元/時）、日本（7元/時），台灣收費確實是高出一截，同時可以玩的遊戲數量也較少。究竟台灣市場收費較其他國家高的原因何在？問題恐怕就出在營運模式上。

廣告 廣告

目前GeForce NOW在美國、日本市場是由輝達直營，而台灣則是由代理商台灣大負責提供技術支援與客戶服務，定價策略上，台灣大並未透露雙方又是如何制定，多次強調自己為服務代理商。

台灣GeForce NOW服務1小時40元，收費已與網咖價格差不多。

一位業內人士對本刊表示，遊戲代理商就是負責落地行銷、服務運轉並與玩家溝通，賺的就是服務加工費，卡位「合作光環」，不算是多大利潤，尤其面對遊戲原廠又是全球重量級企業，定價策略上的發言權相對有限，輝達怎麼想還是關鍵。

對於輝達GeForce NOW服務在台灣的定價策略，本刊聯繫輝達台灣公關公司詢問，截至截稿前並未取得回應，至於輝達客服先前回覆消費者的3大定價關鍵要素，翻譯如下（原文為英文）：

台灣大哥大是我們在台灣管理GeForce NOW的官方合作夥伴。他們負責為本地市場設定服務層級、功能和定價模式（例如時數制）。

區域合作夥伴制定的定價決策，必須考慮各種可能影響服務最終成本的本地因素，包括：

本地基礎設施成本：建置和維護高效能資料中心、電力成本，以及本地網路連線成本。 監管和稅務環境：地方稅、合規要求和監管費用。 行銷和營運費用：與本地客戶支援、行銷和人員配置相關的成本。

因此導致了您所觀察到的不同定價結構（例如，國際上的固定月費與台灣的時數制之間的差異）。

輝達客服回覆消費者關於台灣GeForce NOW定價的可能因素。（讀者提供）

另外，代理商台灣大哥大則對本刊回應：「台灣的會員計時制提供『低門檻、彈性付費』選項，讓輕度或彈性需求的玩家掌控預算、不需被月租綁定；同時保留月租制方案給既有玩家，雙制並行，用戶可依遊玩習慣選擇最適方案，並採本地部署的邊緣算力架構，提供玩家低延遲雲端遊戲體驗。

台灣大表示，與輝達合作營運雲端遊戲服務「GeForce NOW聯盟Taiwan Mobile」，是以NVIDIA先進技術為基礎，結合台灣大哥大在地化的優質網路、會員專屬行銷優惠、與客服支援，為台灣遊戲玩家打造無縫且高效的雲端遊戲服務。自2020年上線以來，會員數已突破40萬人，2025年付費會員年增率達約3成，付費日活躍用戶(DAU)亦成長約4成。

技術方面，台灣大部署具備GeForce RTX 4080效能的雲端伺服器，支援4K解析度、120FPS畫質及光線追蹤技術，並整合NVIDIA Reflex以降低遊戲延遲。搭配台灣大5G網路，玩家能隨時享受低延遲、高品質雲端遊戲體驗。

會員專屬行銷優惠方面，台灣大GeForce NOW擴大正通路與遊戲合作，提供玩家享虛寶、序號與硬體優惠。積極擴張通路，進駐momo、myfone購物等。

此外，在遊戲合作方面，持續推出免費獲贈遊戲內虛寶活動。硬體銷售也推出過Bundle優惠，與Asus筆電、ROG phone、羅技G Cloud等品牌合作。

客服方面，台灣大設有完善的在地支援體系，包括全台門市服務、全天候客服熱線及線上服務平台，並提供多元支付方式。

更多鏡週刊報導

輝達收費惹議3／全球坐擁千萬用戶 輝達GeForce NOW各國費率比一比

輝達收費惹議1／比美國貴6.5倍！輝達GeForce NOW在台訂閱新方案被罵爆

羅唯仁涉嫌竊密 黃仁勳：台積電保護輝達敏感資訊做得非常好、從未擔心