輝達收費惹議3／全球坐擁千萬用戶 輝達GeForce NOW各國費率比一比

由輝達打造的GeForce NOW雲端遊戲服務，在全球擁有逾千萬用戶。（輝達官網）

輝達（NVIDIA）推出的GeForce NOW雲端遊戲服務，在全球擁有逾千萬用戶，而輝達所在大本營-美國，目前正在歡慶黑五購物季，GeForce NOW也搶搭黑五促銷熱潮，即日起至美國時間11月30日止，新購GeForce NOW Ultimate 方案，前3個月享有5折優惠，單月收費10美元，折合新台幣314元。然而，此優惠適用國家僅限於美國、墨西哥及日本，而這3個國家的GeForce NOW雲端遊戲服務都是由輝達直營，營運模式與台灣不同。

美國感恩節隔日，一年一度的網購盛事黑色星期五（Black Friday，簡稱黑五）緊接著登場，輝達自然也把握機會跟進宣傳，GeForce NOW Ultimate方案方案提供4,000多種雲端遊戲，在美國原價每月19.99美元，折合新台幣628元。

但在黑五期間新申辦，可享前3個月5折優惠，單月繳10美元，就可享單次8小時、單月上限100小時遊戲時數，在遊戲論壇中也有不少玩家在討論輝達黑五優惠。

至於鄰近台灣的遊戲大國日本，2020年4月推出GeForce NOW服務時，是由輝達攜手當地電信業者KDDI提供GeForce NOW雲端遊戲服務，不過在2024年4月時，輝達也自己跳進日本市場以直營方式面向玩家。

觀察輝達目前於日本提供的資費方案，的確就與代理商模式下的方案不同，特別提供免費版，讓想嘗試的玩家可以試玩1小時。因此，也出現非日本玩家，以VPN（虛擬私人網路）方式跨境連線到日本試玩，然後再評估是否要在所在地購買。

願意進階付費者，輝達於日本市場提供Priority、Ultimate月費方案，每月收取日圓1,790日圓與3,580日圓，折合新台幣分別為360元與719元，單次遊戲時間上限則各是6、8小時，單月遊戲時數上限是100小時，另外還有Priority、Ultimate日費方案，總計5種方案。

至於原先在日本市場協助推廣GeForce NOW的電信業者KDDI，則在2025年10月31日停止提供GeForce NOW雲端遊戲服務。

外界認為，KDDI不僅要面臨原廠輝達的直接競爭，也要不斷投入軟硬體資源與相關客戶服務，這筆代理生意真的不好做，而KDDI對外的說法是考慮到「用戶數不斷減少」下做的決定。

