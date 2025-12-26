輝達攻AI-RAN 1／輝達10億美元投資諾基亞 專家：雙方各取所需，探索GPU的電信應用

輝達透過策略投資諾基亞，共同研發AI-RAN技術和推進市場。

今年10月，輝達（NVIDIA）宣布投資約10億美元，取得諾基亞（Nokia）約2.9%股權，同時公佈雙方將共同探討AI-RAN（人工智慧無線接取網路）技術，開發AI驅動的6G網路及資料中心基礎設施。研調機構Omdia預估，全球AI-RAN市場至 2030年將超過2,000億美元，隨著輝達加入戰局，下世代6G與AI-RAN的市場走向再度引起矚目。

「持平來看，我會覺得它們是各取所需，」DIGITIMES資深分析師吳伯軒向本刊分析，目前全球通訊產業市占率前3名設備商依序是華為、愛立信（Ericsson）和諾基亞，輝達去年2月在世界行動通訊大會上，推動成立AI-RAN聯盟（AI-RAN Alliance）；這次再投資市占第3名的諾基亞，目的是武力展示，「它需要跟一個重量級的業者合作，告訴大家納入GPU的AI-RAN可以做到什麼。」

廣告 廣告

吳伯軒指出，諾基亞在中國等主要5G市場，面臨華為、中興通訊等中國企業的激烈競爭，市場份額縮減。加上5G推動速度不如預期，從去年起，諾基亞嚴重虧損和大規模裁員的消息不斷，因此輝達這筆投資則有如及時雨。

作為諾基亞的客戶夥伴，台灣大哥大網路暨系統架構副總經理吳明東表示，台灣大聞訊馬上聯繫諾基亞了解產品方案，「簽約那麼大的新聞，我們當然也很關心什麼時候可以有東西來做嘛！那諾基亞初步給的訊息是未來兩年偏向開發、驗證階段。早期部署也許2028年開始，經過一、兩年歷練之後，2030年的產品就會比較成熟。」

吳明東補充，如果未來供應商推出AI-RAN新方案，台灣大初步規劃導入用戶密度高的地區，先進行小區域測試，「那當然諾基亞在國外測試會有一些參考數據，得先跟我們談GPU到底幫忙做了什麼事！」

他表示，AI專案的硬體設備不可能一次到位，假如考慮採用輝達的GPU，造價成本、額外算力的效能如何，都還有待評估，「現在的基地台也不是不能運作，原來可能是80分，AI輔助進來達到82分，差不了多少好像也不會滿意；那如果AI輔助能夠達到95分，你願意花多少錢？大家現在比較希望去驗證這件事情。」

事實上不只諾基亞，愛立信2024年就與輝達、美國第3大電信T-Mobile合作，共同創建AI-RAN創新中心。今年也與軟銀（Softbank）在AI-RAN整合領域擴大合作，同樣基於輝達的超級晶片平台，探索將特定電信功能放至GPU運行的可行性。

台灣愛立信技術長姚旦強調，輝達是AI-RAN重要夥伴，但GPU不會是愛立信提供客戶的唯一方案。

台灣愛立信技術長姚旦表示，輝達是推動AI-RAN的重要角色之一，但基地台需要的應用場景和一般AI不同，輝達才需要和多方電信業者合作，而愛立信自然也是輝達的夥伴，「想辦法讓AI-RAN的標準能夠早點實現，愈多人願意參與這個工作，生態的成熟會更快速。」

不過，姚旦語帶保留表示：「雖樂見其成，只是大家所著重的方向不太一樣。」他解釋，目前愛立信的軟體平台適用於英特爾（Intel）、美超微（AMD）和安謀（Arm）等系統，「GPU不是我們提供給客戶的唯一解決方案。當然GPU的潛力是衝勁十足，但終究x86（泛指CPU）的世界要比GPU早10幾年，它的成熟度比較高，沒有辦法否認。」

更多鏡週刊報導

輝達攻AI-RAN 2／6G將內建AI已成共識 業者摸石子過路而電信商不急讓GPU進基地台

輝達攻AI-RAN 3／AI-RAN可望成電信未來新顯學 台廠供應鏈獲得重生新機會