輝達攻AI-RAN 2／6G將內建AI已成共識 業者摸石子過路而電信商不急讓GPU進基地台

台灣電信業者近年也陸續與國際產業鏈簽署MOU，為下世代AI-RAN鋪路。（台灣大哥大提供）

專業人士指出，輝達（NVIDIA）積極透過電信設備商將GPU推往電信市場，目前還在展示、驗證、、階段，最終仍要看營運商買不買單。不過，據了解全球電信標準制定機構3GPP（第三代合作夥伴計畫），正式將AI納入前端5G和6G的架構中，意味著下一代的網路勢必與AI相關，只是該怎麼做？各家業者正在摸石子過路。

一位資深產業人士向本刊直言，將GPU用在通訊運算，從效率和功耗來看，像是「開著露營車去載Uber」，雖然可以做，但成本效益有待商討。他表示，電信營運商首先會想知道部署AI算力，除了通訊使用，能不能提供額外的加值服務。再者，傳統通訊結構以英特爾（Intel）為主要的CPU供應商，輝達等GPU方案要搶灘，將牽動市場供應鏈。

不過，產業界多認為RAN（行動通訊基地台）走向AI則是必然的趨勢。專家指出，未來6G架構就包含原生的AI-RAN（人工智慧無線接取網路），只是AI的程度、功能，以及採用的設備方案，各家廠商想法不同。

其中，由輝達、亞馬遜(Amazon)、安謀(Arm)、微軟(Microsoft)等科技巨頭和電信商等成立的AI-RAN聯盟（AI-RAN Alliance），提出AI和RAN深度結合的3大方向：「以AI改善網路（AI for RAN）」、「運算與通訊共用基礎設施（AI-and-RAN）」，以及「基地台輔助AI服務（AI-on-RAN）」。

台灣電信三雄也個別深化國際結盟，進行小範圍的試驗，提前部署AI-RAN技術。台灣愛立信技術長姚旦說明，目前「AI for RAN」因為場域在自家系統，可控性最大也最容易進行，常見運用AI來管理頻譜效益，「電信商導入AI的主要目標是優化網路效能、提升營運效率和改善用戶體驗。AI能做到即時決策、動態資源分配，甚至可以預測場景，提前改善服務。」

至於讓RAN附加算力的作法，聯發科技通訊系統設計部協理孫偉男表示，至少有3種可能性，分別是既有設備加裝算力卡、部署多個基站能共享的算力池，以及直接搭載GPU的基地台或核心網路。

孫偉男認為，輝達投資電信設備商，首先能夠強化資料中心作為算力池，為電信核心網路所用的能力。但是要滲透到基地台原生GPU，則要考量有沒有夠多的AI應用，需要在基地台部署算力，也就是「AI-on-RAN」的應用潛力會回頭影響電信商的投資意願，「現在大模型圖文生成類的AI應用，還不需要很及時的互動性，在RAN部署大量算力的爆發點可能還沒到。」

因此，孫偉男表示，聯發科投入研發從手機、基站至雲端的跨層級算力整合，讓手機與基地台像隊友一樣分工合作，確保AI服務品質穩定，同時也積極與電信商討論應用情境，「AI服務再多，營運商收不到錢就沒有動機再去升級基站。6G的宏觀願景就是要讓營運商可以參與、提供不一樣的差異化服務，讓AI有變現的機會。」

