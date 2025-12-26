輝達攻AI-RAN 3／AI-RAN可望成電信未來新顯學 台廠供應鏈獲得重生新機會

過去O-RAN帶動的開放式網路架構，有望成為包含台廠在內的多元廠商切入AI-RAN的機會。（愛立信提供）

在AI-RAN受到市場關注之前，5G商轉先在2020年前後，帶起了通訊產業的開放架構浪潮，「O-RAN（開放式無線接取網路）」一度被視為台廠切入電信供應鏈的突破口，吸引伺服器、網通廠和晶片設計商等投入。然而發展數年，實際成效卻未如預期。據了解，如今產業風向正在轉往「AI-RAN（人工智慧無線接取網路）」，在O-RAN洗牌戰中存活下來的台廠供應鏈，可能再獲新機會。

過去電信設備市場長期由華為、愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）等少數巨頭把持，台灣大哥大網路暨系統架構副總經理吳明東指出，電信商實際選擇不多、缺乏議價空間。

他表示，O-RAN最初的構想是透過介面標準化，讓不同廠商的設備能夠混搭，「主要是希望能引入競爭，讓電信的網路建置成本能夠降低，透過功能拆分、模組化，比較不會被單一廠商綁定。」

台灣在硬體設備端有鴻海、雲達、緯穎、仁寶、光寶、和碩和英業達等，投入布局小基站與系統整合解決方案。網通大廠如智邦、中磊、明泰、啟碁與台揚，則發展白牌交換器與無線電單元（RU）。

不過，吳明東表示，設備拆解成不同模組後，系統整合成為電信商一大痛點，目前大多是新進電信業者才比較積極導入。

除了整合難度，效能問題也是O-RAN推廣受阻的硬傷。DIGITIMES資深分析師吳伯軒指出，傳統單一設備商因使用專用協議，可將效能優化到極致，但當不同廠商負責部分設備，各自追求的指標可能互相排斥，影響整體表現。

市場規模無法擴大，吳伯軒觀察，初期許多網通廠與伺服器廠投入O-RAN，但現在存活在市場的多是伺服器廠商，「如果沒有訂單量支撐研發，這塊業務很快就會萎縮，伺服器廠比較有足夠的現金流去支撐。」

儘管O-RAN硬體佈建遇冷，吳明東認為，AI-RAN與O-RAN雖出發點不同，由於O-RAN將傳統封閉的基地台拆解為標準化、可互操作的模組，並且衍生出SMO（服務管理與編排）架構，作為中央大腦來確保不同廠商的元件協同運作，剛好提供了適合AI的切入點，「不可能所有的AI工作都是內部從頭到尾自己做，還是得去橋接很多廠商的功能，那去參考O-RAN的架構，在業界比較容易形成共識。」吳明東說。

專家分析，過去AI-RAN與O-RAN被視為兩個不同的發展路徑，前者聚焦於算力應用，後者致力於介面開放。然而，隨著技術演進，兩者已呈現高度融合趨勢，藉由O-RAN保留的開放架構作為載體，電信商可以快速將AI應用程式注入網路管理流程中。

抓準電信商首先想導入AI軟體，台灣愛立信（Ericsson）技術長姚旦表示，愛立信推出多廠商參與的網路管理和自動化平臺，開放開發者利用AI技術，開發優化資源配置、異常檢測及性能管理等解決方案。目前包含台達電、現觀科都公布加入平台生態系，姚旦也透露「還有很多台灣廠商即將加入」。

吳明東亦表示，以基地台導入AI-RAN來說，「如果能夠有雲端式或外掛式的解決方案，導入速度比較快，真的要把基地台的硬體變成有算力，可能就不會這麼快，但當然就慢慢地落實。」

