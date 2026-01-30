輝達效應改寫北市房價版圖 北士科會漲到哪？ 房產專家：漸往大安蛋黃區價格靠攏

輝達還沒簽約北士科房價已先飛，一旦輝達與北市府正式簽約，逐漸往每坪180萬走並非天方夜譚。圖／陳宏銘攝

全台房市降溫、價格向下修正聲四起的此刻，台北市北士科及周邊卻正在改寫自己的價格。隨著外界熱議紛紛輝達（NVIDIA）與北市府的簽約時程，市場關注的而是「會漲到哪？」，房地產專家楊自立說他看到了兩個價格趨勢。

長期耕耘北投、士林土地與房產開發的住商機構、北極星全房產、圓疆不動產副總經理楊自立透露，北士科、及周邊地區的房價潛力，已經不能再用過去的區域比較來看。他分析，若從產業題材、園區完整度與未來人口結構來看，北士科以後確實具備「往蛋黃區價格，中正區、大安區的每坪200萬元靠攏」的條件。

目前北士科預售屋、新成屋單價約莫落在每坪120至130萬元，具備精品形象的品牌建商潤泰之森建案，最高成交價已突破每坪150萬元層級，這讓周邊也擁有品牌力道宏泰新案，傳出有意挑戰新高價位，楊自立預估價格的天花板正在向每坪160萬元推高。

不過他認為，短期內要直接挑戰中正區、大安區成屋每坪200萬元的價格帶並不現實，但若以未來幾年的發展節奏推估，北士科及周邊的預售屋、新成屋與高端產品，朝每坪180萬元以上靠攏，並非天方夜譚。

拉新高是一個趨勢，另一個趨勢是會以北士科為核心，劍潭、士林、芝山、明德、石牌，甚至天母，整個房價結構，勢必會被重新平衡。楊自立指出，這北士科周邊區域原本就是一個大生活圈，只有天母比較獨特，過去發展階段不同，價格被切成幾個層次，一旦北市科「輝達宅」站上更高價帶，這些就在身邊、比仍在建設中的北士科擁有更完整生活機能、更高商業成熟度的區域，起無不跟進的道理。

他形容，以實際動線來看，北士科外圍就是文林北路，一跨過去就是石牌、明德舊市區，捷運、醫療、學區、商業密度全數到位；北士科福國路一路過來就接芝山站一帶。這些地方過去被視為「價格次一級」，在北士科高價定錨後，落差正在逐漸縮小、拉近。

早期在北士科購屋的，多半是士林、北投的在地客，但隨著輝達題材成形，近期詢問與成交中，外來買盤比例明顯提高。市場已開始用「未來價格上限」來看這一帶，而不是單純的區域比較。

房產專家楊自立表示，北士科高價定錨後，房價動能向外擴散，石牌、明德、芝山等成熟生活圈，被視為直接受惠區域。圖／陳宏銘攝



