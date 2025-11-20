輝達救不了全村? 美股道瓊震盪千點跌386點、台積電ADR跌1.72％

美股4大指數20日全數收低，道瓊工業指數下跌386.51點。 圖：達志影像／路透社(資料照)

[Newtalk新聞] 人工智慧（AI）晶片大廠輝達19日發布財報，季度業績和第四季銷售預測皆優於預期，不過20日股價卻開高走低逆轉下跌3.15%，收在180.64美元。美股道瓊工業指數盤中一度上漲超過700點，尾盤下跌386.51點，跌幅0.84%；那斯達克指數下跌2.16%；標普500指數下跌1.56%；費城半導體指數重挫4.77%，台積電ADR下跌1.72%，收在277.50美元。

綜合外媒報導，輝達發布優於預期的季度業績和樂觀的第四季銷售預測，儘管執行長黃仁勳一再保證，其Blackwell晶片的需求遠超預期，並且否認AI存在泡沫，但輝達股價仍收跌3%。投資人再度掀起AI相關股票估值過高的疑慮，並考慮美國聯邦準備理事會（Fed）今年可能不再降息的情況。

因美國政府關門而延後發布的9月就業報告顯示，美國新增就業11.9萬個，超乎預期。數據公布後，最新的聯邦基金期貨交易顯示，聯準會下個月降息的可能性不到40%，對押注降息的投資人來說是個壞消息。美股大型科技股AMD下跌7.84%，亞馬遜下跌2.49%，微軟下跌1.60%，特斯拉下跌2.21%，蘋果跌0.86%，Alphabet跌1.03%，Meta跌0.19%。

美股20日收盤，道瓊工業指數下跌386.51點或0.84%，收在45752.26點。標普500指數點下跌103.40或1.56%，收在6538.76點。以科技股為主的那斯達克指數下跌486.18點或2.15%，收在22078.05點。費城半導體指數下跌317.96點或4.77%，收在6352.07點。

