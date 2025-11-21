輝達救全村僅1天美股就變臉！高盛列9大原因

▲美股週四上演劇烈震盪，輝達財報一度激勵美股大漲，不過輝達「一人救全村」的景象維持不久，隨後市場恐慌情緒再現，讓美股盤中逆轉重挫。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美股週四上演劇烈震盪，輝達財報一度激勵美股大漲，不過輝達「一人救全村」的景象維持不久，隨後市場恐慌情緒再現，讓美股盤中逆轉重挫。對此，高盛分析師給出9大原因，認為單一因素不足以解釋如此戲劇性的拋售潮。

綜合外媒報導，高盛分析師表示目前市場「已經傷痕累累」，投資人進入「盈虧保護模式」，輝達的強勁財報並未如預期地成為解除警報的信號，反而促使交易員加強對沖避險以防範進一步損失。

高盛報告中列出的9大原因如下：

1.輝達利多出盡。儘管財報超預期，但輝達股價高開低走，最終收跌3％，未能如市場所願扮演看漲信號的角色。高盛專家指出，「真正的好消息沒有得到回報，通常是一個壞兆頭」。

2.私人信貸擔憂。美國聯準會理事庫克（Lisa Cook）公開警告私人信貸領域「潛在的資產估值脆弱性」，以及其與金融體系的複雜關聯可能帶來的風險，引發市場警惕。隔夜，信貸市場惡化，投資級債券和高收益債券的利差擴大。

3.就業數據未能穩住市場信心。9月非農就業報告雖然整體穩健，但並未給聯準會12月的利率決策提供明確方向，降息概率僅小幅上升至35％。

4.加密貨幣崩盤。比特幣跌破9萬美元的心理關口，引發了更廣泛的風險資產拋售。

5.CTA拋售加速。商品交易顧問基金（CTA）本已處於極度做多狀態，隨著市場跌破短期技術閾值，其賣盤開始加速，拋售壓力上升。

6.空頭重新入場。隨著市場動能逆轉，空頭頭寸開始重新活躍。

7.海外市場表現不佳。亞洲市場的關鍵科技股如SK海力士和軟銀的疲軟表現，未能給美股帶來積極的外部環境。

8.市場流動性枯竭。市場深度顯著惡化，標普500指數頂級買賣盤的流動性規模降至約500萬美元，遠低於年內約1100萬美元的平均水準，使得市場更容易受到大單交易的沖擊。

9.宏觀交易主導市場。ETF的交易量占市場總成交量的比例飆升至41％，遠高於28％的年內均值，這表明市場交易更多由宏觀驅動，而非個股基本面。

高盛強調對於投資人而言，這次劇烈的盤中逆轉是嚴峻的提醒，在一個技術結構脆弱、情緒緊張的市場中，單純的基本面利多可能不足以支撐價格持續上漲，未來幾天將繼續關注流動性狀況是否會進一步惡化。

