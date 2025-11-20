輝達救全村！台股大漲841點 台積、鴻海、台達電全噴出





輝達公布財報，Q3營收570億美元創紀錄，市場對AI信心回暖，帶動台股反彈，今（20）日開高走高，勁揚841點，來到27422點，漲幅3.03%，預估成交量6200億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到253.12點，漲6.42點，漲幅2.06%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1455元，上漲60元，漲幅4.3%，鴻海（2317）早盤來到237元，上漲7.5元，漲幅3.24%，聯發科（2454）早盤則來到1175元，上漲15元，漲幅1.29%，台達電也有逾6%的漲幅。

AI伺服器概念股走勢強勁，緯創來到144.5元，漲幅4.74%，緯穎來到4370元，漲幅逾5%，廣達也有逾3%的漲幅。

