輝達救全村！台股大漲913點 日股飆近2000點

輝達再點火AI熱潮！台股今（20日）開盤後大漲逾900點。（圖：Motion Elements）

全球市場高度關注的輝達第三季財報於美東時間19日美股盤後揭曉，營收同比增長78%，超出分析師預期。輝達財報慶祝行情蔓延亞洲股市，台股今（20日）開盤後大漲逾913點，來到27493點，台積電股價漲65元，報1460元。日經225指數開高走高，盤中大漲近2000點，指數最高來到50470.9點，收復5萬點大關，漲幅3.98%，為10月6日以來最大漲幅。

台股今以27212.91點開出，指數上漲632.79點，漲幅2.38％，隨後漲點擴大至上漲913點，來到27493點。盤面焦點個股開盤後表現：台積電上漲55元來到1450元，漲幅3.94％，盤中擴大至上漲65元報1460元；鴻海漲8元至237元；聯發科漲20元至1180元；廣達漲8元來到275元；長榮上漲2.5元至182元。

日股日系晶片股展開一系列狂歡漲勢，軟銀集團股價一度上漲9.1%，創10月9日以來最大漲幅，愛德萬測試公司股價上漲10%，東京電子股價上漲7%；野村證券分析，輝達業績幾乎完美，提振投資者情緒，但在首相高市早苗宣布經濟刺激方案之前，日本股市仍面臨風險。