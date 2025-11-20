輝達救全村 粉碎AI泡沫論

美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達19日公布第3季財報，營收較去年同期增長62％，達570億美元，創下歷史紀錄，緩解過去一周市場對AI泡沫化的擔憂。輝達執行長黃仁勳正面回擊「AI泡沫論」，稱Blackwell晶片銷售破表，且AI產業進入良性循環期、「AI是運算範式的世紀大遷移」。

AI運算範式 有如世紀大遷移

輝達在19日美股盤後，發布截至10月26日的2026財年第3季財報，營收達570.06億美元，年增62％，高於市場預期的542億美元；淨利潤為319億美元，年增65％；調整後每股盈餘（EPS）為1.30美元，年成長60％，優於市場預估的1.26美元。

以分項業務來看，最受關注的數據中心業績又創新高，第3季營收為512億美元，年增66％，月增25％，顯著高於市場預期的491億美元。

輝達19日公布第3季財報後，盤後股價大漲逾5％。美股20日開盤，道瓊工業指數上漲579點，漲幅1.2％。標普500指數上漲1.6％，那斯達克指數更是飆漲2.2％，輝達股價開盤後飆升4％，台積電ADR漲逾3％。

輝達財報也助攻台股，黃仁勳一句「晶片銷售好到爆」，台積電20日狂飆60元，收在1455元，台股盤中一度飆漲913點，終場上漲846點，盤中、收盤皆是史上第二猛，改寫第二大漲點，僅次於今年4月10日盤中大漲1632點、收盤1608點的紀錄。

晶片銷售好到爆 美股早盤上漲

國泰投信分析，台股原受AI泡沫化疑慮影響，指數17日至19日跌逾800點，上演2萬6500點保衛戰，科技、電子股傷痕累累，台積電領跌摜破1400元至1395元，聯發科重摔逾5％，「真的是輝達救全村」。

AI會不會泡沫化，何時泡沫化？市場有很多爭論，黃仁勳昨日以聲明回擊，「Blackwell晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。無論是訓練或推理，算力需求都在加速成長、指數級疊加。我們已進入AI的良性循環期。AI生態系正快速擴張，有更多新基礎模型製造商、更多AI新創公司，涵蓋更多產業和更多國家。AI正無處不在，無所不做，全面展開。」

黃仁勳在與分析師的視訊會議上說，外界對AI泡沫的討論很多。但他認為，與網際網路泡沫時期相比，是截然不同。他試圖向華爾街證明，這場AI技術革命的引擎不僅沒有熄火，反而向更廣泛的領域滲透。

3大驅動力 帶來全新革命

黃仁勳19日在「美國─沙烏地投資論壇」上指出，AI是運算範式的世紀大遷移，並詳述驅動增長的三大動力：《摩爾定律》已逐漸失效，現在正從通用運算CPU全面轉向加速運算GPU；數據處理和推薦系統已支撐海量GPU需求；生成式AI對現有應用的改造，以及代理式AI帶來的全新革命，進一步推動GPU超級運算建設。

他強調，請大家不要只看表面上的「AI熱」，而忽略底層更深的趨勢：那就是運算正在從「通用架構」大規模遷移到「加速架構」。當意識到這一點，就會得出一個判斷：支撐這場代理式AI革命所需要的底層算力，還遠比大家想像的少。它並非泡沫，而是結構性轉變的結果。