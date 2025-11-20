輝達救全村！財報財測雙報喜 陸行之曝「唯一遺憾」





輝達公布2026財年第三季財報，財報及財測皆優於市場預期，執行長黃仁勳更透露，全球AI訓練與推理需求處於指數級暴衝階段，自家的Blackwell GPU還賣到缺貨，一番談話替市場注入強心針，對此知名分析師陸行之形容，輝達的財報「又要救全村讓半導體及科技股反轉了」，唯一遺憾的是庫存月仍增加，但從蘋果在推動創新方面欠佳來看，估計今年前三季度輝達已成為台積電的最大客戶，推測2026、2027年台積電的1.6/1.4奈米的量產「不是蘋果說了算」。

檢視輝達公布數據，第三季營收570.1億美元，高於市場預期的551.9億美元，不僅創下歷史新高，較前一季成長22%，年增幅更高達62%，經調整後每股盈餘（EPS）1.30美元也比預期更好，資料中心仍是主要成長來源，營收512億美元高於市場預期的493.4億美元，較去年同期成長66%。有關財測方面，輝達預計第四季營收650億美元，同樣高於市場預期的619.8億美元。

隨著財報財測報喜，輝達週三股價上漲2.85%，收在186.52美元，盤後交易上漲逾5%，市值有望一口氣增加2200億美元。

陸行之隨後在臉書表示，經過11月份的科技股拉回，市值王輝達的好數字好指引「又要救全村讓半導體及科技股反轉了」，不單是3Q25營收季增25%，4Q25居然還要再季度成長12~16%，都優於市場預期近4~5個百分點。

不過他提到，唯一遺憾的是輝達的庫存月數持續季增、年增，一種可能是輝達持續看好新產品出貨而增加庫存，但供應鏈最怕的是大客戶買太多，然後突然反轉，這麼部分仍待觀察，此外考量蘋果在推動創新方面不爭氣，他估計今年前三季度輝達已成為台積電的最大客戶，推測2026、2027年台積電的1.6/1.4奈米的量產「不是蘋果說了算」。

（封面示意圖／東森新聞）

