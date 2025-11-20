輝達救全村！ Q3財報超預期 黃仁勳：Blackwell銷售好到爆
【緯來新聞網】輝達（NVIDIA）公布第3季財報，營收和獲利均超出預期。執行長黃仁勳直言最新一代 Blackwell 熱銷到難以置信，雲端 GPU 幾乎全數售罄，他指出，生成式 AI 的訓練與推論需求正以指數級速度飆升，產業已全面進入「AI 良性循環」。隨著各國與各產業快速擴大 AI 生態系，基礎模型開發者與新創公司大量湧現，AI 正加速邁向「無所不在、全面覆蓋」的新時代。受此激勵，輝達盤後先漲1.3％，隨後擴大至約5％。
在這股強勁 AI 潮帶動下，輝達本季交出亮眼成績。公司第3季營收達570億美元，創下歷史新高，季增22％、年增62％，全面超越市場預期；每股盈餘（EPS）1.30美元亦優於預測的1.25美元。而輝達核心的資料中心業務上季營收512億美元，高於分析師預期的493億美元。展望第4季，輝達預期營收將達650億美元，遠勝市場預估的619.8億美元，顯示AI伺服器與高效能運算需求依舊火熱。
黃仁勳在週三財報會議一開場就談到市場對 AI 泡沫的疑慮，他強調「我們看到的是截然不同的情況。」他先前曾透露，公司未來數季的營收可望突破5,000億美元。他指出，大型資料中心業者正持續加碼建置新設備，因為 AI 已開始為他們帶來實質效益。
（圖／達志影像）
