輝達救台股！台股勁揚逾900點 台積電漲至1460元

AI晶片龍頭輝達（NIVDA）週三公布財報優於市場預期，其股價於盤後交易大漲逾5%，也是為市場注入強心針，台積電ADR盤後跳漲超過3%。

台股今（20日）以27212.91點開出，漲幅2.38%，漲勢一度擴大到910.61點，漲幅3.43%，來到27490.73點，把過去兩天跌的都漲回來。台積電開盤上漲55元來到1450元，隨後漲勢擴大漲65元，漲幅達4.6%，報1460元。

輝達公布財報，第三季財報，本季營收達570億美元（約新台幣1兆7785億元）創下歷史新高，較上季成長22％，也比去（2024）年同期大增62％，全面優於市場預期。本季營收預測也強勁，輝達執行長黃仁勳更表示，市場對Blackwell 晶片「需求爆表」，駁斥AI泡沫疑慮。

台積電ADR（TSM）盤後跳漲超過3%，台指期開盤直接大漲超過700點、台積電期貨也漲超過4％，台積電漲60元或4.3%至1455元。

其他權值股部分，鴻海；開盤最高漲9元至238元；台達電漲62元或6.94%至956元；聯發科漲25元至1185元。