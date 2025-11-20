輝達救台股！收盤漲846.24點 一度創第2高

▲台股今（20）日開高，一度飆漲913點，寫下史上第二高，收盤以27426.36點作收。（示意圖／Pexels）

[NOWnews今日新聞] 輝達救了台股！執行長黃仁勳一番言論，加上輝達財報超乎預期，台股今（20）日開高，盤中指數狂飆漲839.88點，報27420點，更一度漲到913點，寫下史上第二高，終場以27426.36點作收，成功收復27000點大關；台積電上漲60元，收1455元。

權值股台積電上漲60元，收在1455元；鴻海上漲7.5元，收236.5元；台達電上漲60元，收954元；廣達上漲7元，收274元；日月光投控上漲13元，收222.5元；長榮上漲3元，報182.5元，聯發科上漲25元，報1185元。

輝達第三季財報美股盤後揭曉，單季營收較前一季成長22%，年增幅更高達62%，黃仁勳表示，Blackwell的銷量遠超出預期「證實AI革命仍在強勁發展」平息AI泡沫論，尤其黃仁勳說「Blackwell銷售火熱到難以置信，雲端GPU銷售一空。」一席話更讓投資人重拾信心，輝達昨天股價勁揚2.85%來到186.52美元，盤後股價一度上漲逾4%。

台股也受到極大的激勵，盤面上，電子成交比重一口氣飆到八成，半導體類股強勢回歸。尤其資金再度轉向被動元件族群，蜜望實跳空漲停、群聯強漲逾5%、華新科漲近3%、國巨漲逾2%，而凱美、群聯、立隆電皆逆勢走揚。

AI、伺服器等相關族群也逆勢反彈。由於輝達財報利多、AI題材再起，

一線老牌AI供應鏈如廣達、技嘉、緯創等上漲約2%至3.5%。「電腦及週邊設備」類股當天上漲 3.11%。

另外，台股市值也從前一天的86兆元左右一舉攀高到將近88.7兆元，相當於短短一天內市值「回血」超過2.7兆元之多，相當逼近鴻海一家3兆元市值。

今日漲幅前五名個股為金像電、榮科、台玻、光聖、乙盛-KY。成交量前五名為力積電、華邦電、南亞科、台玻、南亞、旺宏。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

