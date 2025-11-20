輝達救股市！財報亮眼 駁AI泡沫 馬斯克預言脫貧靠AI

輝達公布第三季財報，執行長黃仁勳駁「AI 泡沫化」說。（圖／達志影像美聯社）

本來市場還在擔心 AI 泡沫化，標普迎來 8 月至今最長的四連跌，不過輝達公布上一季財報，居然高達 570 億美元，超過市場預期，帶動市場連開紅盤，標普也止跌回升。而執行長黃仁勳親自駁斥了 AI 泡沫疑慮，還透露 Blackwell 晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。不過當然還是有專家不樂觀，認為現在股市都是靠幾家科技巨頭在撐，如果真的急遽下跌，那一定會迎來 AI 泡沫化，甚至連剛推出 Gemini 3 pro 的 Alphabet執行長都坦言，AI 泡沫化要是真的發生，連 Google 這樣的公司，都沒能倖免。

輝達用 570 億美元財報，超越華爾街預期的第三季營收成績單，正面對決市場上的「AI 泡沫論」。輝達執行長黃仁勳反駁「AI 泡沫說」，還透露雲端 GPU 已經賣完了，甚至亮出最新晶片武器，要證明需求依然強勁。

NVIDIA 執行長黃仁勳說：「這就是我們全新的 GeForce RTX 50 系列 Blackwell 架構。這款 GPU 真是猛獸！」

輝達財報加持，帶動美股全面收紅。科技股為主的那斯達克指數率先衝鋒，大漲超過 130 點；標普五百與道瓊指數也同步翻紅，一舉終結了連續四天的跌勢。

NVIDIA公布Q3財報，高達570億美元（圖／shutterstock達志影像）

不過專家警告，想整碗端走，沒麼容易。

資產管理公司首席投資長 Kevin Mahan 指出： 「他們尤其質疑這些與AI革命相關的科技公司過高的估值，這是合理的。我認為投資人應該記住，這場AI革命將是一條漫長的道路，充滿許多顛簸，最終輸家可能會比贏家更多。」

科技巨頭撐起一片繁榮，市值瘋狂被高估，但隨時可能就泡沫化。

牛津網際網路研究所教授 Brent Mittelstadt 就分析： 「AI泡沫，我想，基本上是對股市狀態的一種預測，特別是美國股市，但也包括全球，指的是那七大科技公司，它們佔據美國股市部分價值約30%、35%，基本上被嚴重高估，且其價值可能會突然、急劇下跌，也許是今天、也許幾週後、也許永遠不會，誰知道呢？這就是泡沫。」

還有火熱的例子，正在上演：「現在也能看到類似有些瘋狂的估值，例如前OpenAI高管Mira Murati創立了自己的新創，還沒有說要做什麼，但投資人已經排隊要在她的新創中投入數十億資金。這正是泡沫中常見的非理性行為的例子。」歐亞集團資深分析師 Nick Reiners 說。

即使剛推出 Gemini 3 pro，想稱霸 AI 市場，Google 母公司 Alphabet 執行長也承認，如果泡沫破裂，沒有人逃得掉。

Alphabet 執行長皮查伊說： 「沒有任何公司能倖免，包括我們。如果投資過度，我們必須度過那個階段。」

要支撐如此昂貴的股價，需要低利率的環境配合，但聯準會降息太慢，讓渴望資金擴張的科技股備感壓力。

川普開砲聯準會降息過慢（圖／達志影像美聯社）

眼看經濟引擎可能熄火，美國總統川普直接對聯準會開砲。

「他有嚴重的心理問題，他有問題。老實說，我很想炒了他。他應該被炒掉。這傢伙極度無能。而貝森特（財政部長）唯一搞砸的就是聯準會，因為利率太高了。貝森特，如果你不快點解決，我就要解雇你。好嗎？」

川普甚至諷刺的說：「我喜歡聯準會的工作。對我來說，這是世界上最簡單的工作。你可以打28、29天高爾夫，然後再去發表一個小演講。」

川普把管經濟說得像度假，但面對 AI 這場硬仗，歐洲現在可不敢大意。

科技巨頭不斷警告，管太嚴就是把未來拱手讓人。為了不讓歐盟在 AI 軍備競賽中掉隊，歐盟委員會決定讓步，原本要設下的監管路障，宣布延後到 2027 年才實施。

歐盟科技主權專員 Henna Virkkunen 說明：「今年我們專注於簡化對歐盟數位競爭力至關重要的領域規則，包括AI、網路與數據。對於《AI法》，我們需要做出調整以確保規則的最佳應用。這不是退縮，而是確保像標準、規範與指引等支持工具在高風險規則明年適用之前就已到位。」

馬斯克和黃仁勳宣布在沙烏地阿拉伯建造五百兆瓦巨型數據中心（圖／達志影像美聯社）

法規讓路，資金就轉進中東。特斯拉執行長馬斯克與黃仁勳出席美沙投資論壇，罕見同台，宣布與沙烏地阿拉伯合作，建設五百兆瓦的巨型數據中心。

特斯拉執行長馬斯克直言：「我們正在做 xAI 與沙烏地阿拉伯王國正在做一個...」

話沒講完，沙烏地阿拉伯通訊與資訊科技部長 Abdullah Alswaha 就開心插話：「500 兆瓦！先從 50 兆瓦開始！第一階段，我們與 Nvidia 一起做」

輝達執行長黃仁勳也說： 「我們也在沙烏地阿拉伯建造超級電腦來模擬量子電腦，並使用我們的電腦作為控制器和錯誤修正。量子錯誤修正需要大量的運算，因此我們在那裡也做了許多很棒的事！」

而馬斯克對於 AI 的野心不只是賺錢工具，甚至認為，這是人類可以擺脫貧窮的唯一救贖。

特斯拉執行長 馬斯克：「人工智慧與人形機器人將真正消除貧困，而特斯拉不會是唯一製造它們的公司。我認為特斯拉會率先開創，但會有許多其他公司製造人形機器人。不過基本上只有一種方式能讓所有人富裕，那就是人工智慧與機器人。」

AI 派對在懸崖邊緣狂舞。一邊是財報數字堆砌的極樂，另一邊是泡沫破裂的焦慮；最後要麼是贏家全拿的極樂，要麼是滿盤皆輸的深淵。不過看來，目前華爾街選擇繼續豪賭，沒有人願意離場。

