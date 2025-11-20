輝達救股市！財報亮眼 駁AI泡沫 馬斯克預言脫貧靠AI
本來市場還在擔心 AI 泡沫化，標普迎來 8 月至今最長的四連跌，不過輝達公布上一季財報，居然高達 570 億美元，超過市場預期，帶動市場連開紅盤，標普也止跌回升。而執行長黃仁勳親自駁斥了 AI 泡沫疑慮，還透露 Blackwell 晶片銷售破表，雲端GPU已經賣光了。不過當然還是有專家不樂觀，認為現在股市都是靠幾家科技巨頭在撐，如果真的急遽下跌，那一定會迎來 AI 泡沫化，甚至連剛推出 Gemini 3 pro 的 Alphabet執行長都坦言，AI 泡沫化要是真的發生，連 Google 這樣的公司，都沒能倖免。
輝達用 570 億美元財報，超越華爾街預期的第三季營收成績單，正面對決市場上的「AI 泡沫論」。輝達執行長黃仁勳反駁「AI 泡沫說」，還透露雲端 GPU 已經賣完了，甚至亮出最新晶片武器，要證明需求依然強勁。
NVIDIA 執行長黃仁勳說：「這就是我們全新的 GeForce RTX 50 系列 Blackwell 架構。這款 GPU 真是猛獸！」
輝達財報加持，帶動美股全面收紅。科技股為主的那斯達克指數率先衝鋒，大漲超過 130 點；標普五百與道瓊指數也同步翻紅，一舉終結了連續四天的跌勢。
不過專家警告，想整碗端走，沒麼容易。
資產管理公司首席投資長 Kevin Mahan 指出： 「他們尤其質疑這些與AI革命相關的科技公司過高的估值，這是合理的。我認為投資人應該記住，這場AI革命將是一條漫長的道路，充滿許多顛簸，最終輸家可能會比贏家更多。」
科技巨頭撐起一片繁榮，市值瘋狂被高估，但隨時可能就泡沫化。
牛津網際網路研究所教授 Brent Mittelstadt 就分析： 「AI泡沫，我想，基本上是對股市狀態的一種預測，特別是美國股市，但也包括全球，指的是那七大科技公司，它們佔據美國股市部分價值約30%、35%，基本上被嚴重高估，且其價值可能會突然、急劇下跌，也許是今天、也許幾週後、也許永遠不會，誰知道呢？這就是泡沫。」
還有火熱的例子，正在上演：「現在也能看到類似有些瘋狂的估值，例如前OpenAI高管Mira Murati創立了自己的新創，還沒有說要做什麼，但投資人已經排隊要在她的新創中投入數十億資金。這正是泡沫中常見的非理性行為的例子。」歐亞集團資深分析師 Nick Reiners 說。
即使剛推出 Gemini 3 pro，想稱霸 AI 市場，Google 母公司 Alphabet 執行長也承認，如果泡沫破裂，沒有人逃得掉。
Alphabet 執行長皮查伊說： 「沒有任何公司能倖免，包括我們。如果投資過度，我們必須度過那個階段。」
要支撐如此昂貴的股價，需要低利率的環境配合，但聯準會降息太慢，讓渴望資金擴張的科技股備感壓力。
眼看經濟引擎可能熄火，美國總統川普直接對聯準會開砲。
「他有嚴重的心理問題，他有問題。老實說，我很想炒了他。他應該被炒掉。這傢伙極度無能。而貝森特（財政部長）唯一搞砸的就是聯準會，因為利率太高了。貝森特，如果你不快點解決，我就要解雇你。好嗎？」
川普甚至諷刺的說：「我喜歡聯準會的工作。對我來說，這是世界上最簡單的工作。你可以打28、29天高爾夫，然後再去發表一個小演講。」
川普把管經濟說得像度假，但面對 AI 這場硬仗，歐洲現在可不敢大意。
科技巨頭不斷警告，管太嚴就是把未來拱手讓人。為了不讓歐盟在 AI 軍備競賽中掉隊，歐盟委員會決定讓步，原本要設下的監管路障，宣布延後到 2027 年才實施。
歐盟科技主權專員 Henna Virkkunen 說明：「今年我們專注於簡化對歐盟數位競爭力至關重要的領域規則，包括AI、網路與數據。對於《AI法》，我們需要做出調整以確保規則的最佳應用。這不是退縮，而是確保像標準、規範與指引等支持工具在高風險規則明年適用之前就已到位。」
法規讓路，資金就轉進中東。特斯拉執行長馬斯克與黃仁勳出席美沙投資論壇，罕見同台，宣布與沙烏地阿拉伯合作，建設五百兆瓦的巨型數據中心。
特斯拉執行長馬斯克直言：「我們正在做 xAI 與沙烏地阿拉伯王國正在做一個...」
話沒講完，沙烏地阿拉伯通訊與資訊科技部長 Abdullah Alswaha 就開心插話：「500 兆瓦！先從 50 兆瓦開始！第一階段，我們與 Nvidia 一起做」
輝達執行長黃仁勳也說： 「我們也在沙烏地阿拉伯建造超級電腦來模擬量子電腦，並使用我們的電腦作為控制器和錯誤修正。量子錯誤修正需要大量的運算，因此我們在那裡也做了許多很棒的事！」
而馬斯克對於 AI 的野心不只是賺錢工具，甚至認為，這是人類可以擺脫貧窮的唯一救贖。
特斯拉執行長 馬斯克：「人工智慧與人形機器人將真正消除貧困，而特斯拉不會是唯一製造它們的公司。我認為特斯拉會率先開創，但會有許多其他公司製造人形機器人。不過基本上只有一種方式能讓所有人富裕，那就是人工智慧與機器人。」
AI 派對在懸崖邊緣狂舞。一邊是財報數字堆砌的極樂，另一邊是泡沫破裂的焦慮；最後要麼是贏家全拿的極樂，要麼是滿盤皆輸的深淵。不過看來，目前華爾街選擇繼續豪賭，沒有人願意離場。
更多 TVBS 報導
馬斯克大膽預言！AI讓金錢失去意義 窮人將消失
盼AI消除貧窮 馬斯克預言未來人免上班、錢將「不再重要」
一掃泡沫疑慮！ 輝達營收、獲利超預期 臺、日、韓股慶祝行情
輝達財報7大重點！黃仁勳平息AI泡沫說：GPU幾乎被搶光
其他人也在看
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 10 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
AI信仰回歸台積電暴衝 台股噴846點寫史上第二強/黃仁勳再秀「鈔能力」外資集體喊高輝達目標價/PCB熱浪再起 金居金像電亮燈衝鋒｜Yahoo財經掃描
美股周三在輝達財報公布前表現亮眼，科技股跌深反彈，投資人一邊等待AI龍頭關鍵財報、一邊消化聯準會會議紀錄釋出的「降息恐拖累抗通膨」訊號，四大指數震盪收高。道瓊工業指數上漲0.10%，標普500指數上漲0.38%，那斯達克指數上漲0.59%，費城半導體指數勁揚1.82%。盤面上，Alphabet在最新一代AI聊天機器人Gemini3帶動下創歷史新高，半導體設備股則受「可能延後加徵半導體關稅」傳聞激勵普遍走揚。盤後輝達端出遠優於預期的財報與財測，第三季營收大增、GPU需求被形容為「爆量」，股價盤後大漲逾5%，台積電ADR同步走高約1.6%，為今日亞股與台股強彈提前暖身。 亞股今早全面受惠輝達利多與美股止跌上攻，日股大漲2.65%，韓股走揚1.92%，港股小幅收漲，上證指數也跟著走揚，區域市場風險偏好明顯回溫。 台股今（20）日受輝達財報利多助陣，上演報復性反彈，早盤一度大漲逾900點，終場收在27426.36點大漲846.24點、漲幅3.18%，改寫史上第二大單日漲點，成交值5779.23億元。電子權值股成為多頭主攻部隊，台積電(2330)大漲60元收1455元，聯發科(2454)勁揚25元收1185元，鴻海(2317)也上漲7.5元收236.5元，帶動AI伺服器、PCB及高階材料相關族群全面走強，盤面資金明顯回流電子權值與AI供應鏈。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
【Yahoo早盤】輝達救全村！台股飆漲900點創史上第二大漲點 分析師林漢偉：錯過早盤等午盤
輝達第三季財報表現優於預期，美股主要指數強彈，激勵台股今（20）日量價齊揚，開在27212.91點，上漲632.79點盤，早盤漲點一度擴大至900餘點，來到27,493點。摩爾投顧分析師林漢偉開盤後受訪表示，指數原本就有墊高動能，搭配輝達利多題材，使得加權指數漲勢強勁，盤中可留意27,310點關鍵位置，若能守穩，指數就有機會持續強勢。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
上櫃最大違約案爆發！「芝蔴街美語」母公司3482萬違約交割 復牌滿月就翻車
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導「芝蔴街美語」母公司新華泰富（5481）近日再度出事。櫃買中心公告，新華11月19日爆出違約交割，由宏遠證券通墾金額高達3482...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂飆5成掀PC產業海嘯？卻遭喊跌2成、大摩點名「7巨頭」中箭 宏碁陳俊聖：DDR5將翻船
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體價格從下半年一路狂奔，漲幅上看5成，市場震盪迅速擴大，不僅TrendForce預估明年PC出貨量可能重摔超過2成，摩根士丹...FTNN新聞網 ・ 1 天前
搶賺100萬元！興櫃股王鴻勁申購今截止 2日已凍結市場資金1958億元
興櫃股王鴻勁（7769）預計27日掛牌上市，統計辦理公開申購2日共吸引13萬1,018人參加，以承銷價1,495元計算，共凍結市場1958.7億元資金投入抽籤。今（19）日為申購最後一天，早盤股價上漲逾4%，現增行情價有撐，若加計今日預估抽籤人數有望來到17萬人，三日凍結市場超過2500億元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
統一收購家樂福 301億成交 將躍居超商、量販第一大零售集團
統一併購台灣家樂福之後，一年約為集團注入約800億元營收，更具有全通路的零售優勢，包含超商、超市、量販、百貨，也讓台灣零售市場進一步「本土化」，以重要市占率來看，統一成為台灣超商、量販第一大，超市第二大的零售集團。聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 6 小時前
鴻海反彈近4%有望「一路向北」？分析師曝關鍵示警：先別急追
輝達財報報喜，台股今（20）日迎來大反攻，其中鴻海（2317）也重返230元大關，股價一度上漲近4%。啟發投顧分析師郭憲政指出，鴻海本身基本面無礙，但技術面來看，籌碼相對凌亂加上前波有套牢量，此處遇壓難以強彈而上，建議不要此時追入搶短線，後續可能還要拉回洗融資，股價才更好拉升。Yahoo奇摩股市 ・ 10 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股低接的時機到了？ 專家揭「反彈2條件」：不能跟4月比
台股近來連日震盪，1週震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對於外資賣壓、科技股回檔與AI族群獲利了結，使大盤走勢急速轉弱，許多投資人好奇，是否再度重演4月美國總統川普開啟關稅戰後的大幅修正。然而，財經專家「股魚」今（19）日提出不同觀點，「不能跟4月比」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
台股ETF定期定額夯！存股族最愛10檔揭曉 0050人氣最火燙、這半導體ETF冒出頭
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導根據投信投顧公會統計，2025下半年來至10月止，台股ETF定期定額買氣爆夯，包括每月扣款戶數、筆數都同步出現連續4個月正成長...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
熱門股／記憶體還能撐？ 7檔受惠順序出爐
投資市場過去三個月以來已有高度共識，AI推論落地正帶來人工智慧全面進入社會的各個層面，包括中小企業、所有次產業之企業與法人團體，加上不同消費領域的終端裝置，如高中低階智慧手機、穿戴裝置、個人電腦與智慧家庭裝置等。富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
台幣貶到逾半年低點
新台幣匯價昨（18）日以31.217元作收，貶值3.7 分、貶幅0.12%，逾半年來低點，市場成交量縮至16.42億美元...聯合新聞網 ・ 1 天前
與寶佳併購有關？ 中石化董座陳瑞隆突辭中工法人董事
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導寶佳集團於本月初大量購入中工（2515）超過10％的股權，而寶佳當時證實「以併購為目標」出手買進中工，為市場投下震撼彈。...FTNN新聞網 ・ 21 小時前
國際／輝達財報好美股終於收紅 全球市場屏息等下一份數據！
美股週三（19）日總算止住四天連跌的疲態，在聯準會偏鷹會議紀錄一度打壓市場的情況下，尾盤買盤回流，三大指數全數收高。標普500上漲24.84點、漲幅0.38%，成功終結連跌；那斯達克指數也止跌上漲，終場漲131.37點、漲0.59%；道瓊指數小漲47.03點、漲幅0.10%。市場焦點則全落在盤後公布財報的輝達（Nvidia），股價在盤前就先漲2.8%，盤後財報更亮眼超預期，股價聞訊大跳升，帶動科技多頭情緒回暖。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前