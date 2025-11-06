輝達敲定合約 SK海力士的HBM4漲價逾50％超市場預期 股價趨近歷史高峰

隨著SK海力士與輝達敲定HBM4合約，市場預期SK海力士明年獲利將創下歷史新高。（圖片來源／ＳＫ海力士官網）

韓媒報導，南韓晶片巨頭SK海力士與美國人工智慧（AI）巨頭輝達（NVIDIA）達成協議，SK海力士的HBM4價格調高50%，單價約560美元，鞏固第6代HBM市場的主導地位。

消息傳來，美光（Micron）股價周三大漲19.47美元，漲幅為8.93%，報每股237.5美元。

美光股價周三大漲約9%

韓國證交所上市的SK海力士周四（11月6日）盤中上漲9000韓元或1.55%，報58.8萬韓元，早盤一度大漲至60.6萬韓元的高點，相當於大漲4.66%，趨近11月3日盤中寫下的歷史新高62.4萬韓元（約1.31萬台幣）。

南韓財經媒體《BusinessKorea》5日晚間率先報導，SK海力士已成功與輝達就明年HBM4的供貨達成協議，認證這家南韓晶片商在性能方面取得突破性進展。

業內知情人士透露，SK海力士已將第六代高頻寬記憶體(HBM4)的價格往上調漲，這款記憶體晶片將供應給AI 晶片製造商輝達，價格較前一代HBM3E的售價370美元調升50%，單價訂為560美元。

今年3月，SK海力士向輝達交付全球第一批12層堆疊的HBM4樣品。在收到正面回饋後，該公司於6月交付首批產品，並開始與輝達進行價格談判。

SK海力士於11月5日確認，該公司已經跟輝達就明年HBM4的供貨價格和數量完成談判。

SK海力士仍成功爭取到大幅漲價

儘管競爭對手已進入市場，SK海力士仍成功爭取到大幅漲價，鞏固該公司在HBM市場的領先地位，並為強勁的獲利增長奠定基礎。

SK海力士已確認，供應給輝達的BM4晶片為每片約560美元（約80萬韓元），比市場先前預期的HBM4供貨價格500美元，高出10%以上。與目前供應的HBM3E晶片（約370美元）相比，HBM4的價格高出50%以上。據悉，SK海力士近期在與機構投資人的會議上也分享HBM4的定價和獲利預估。

SK海力士是輝達的主要HBM供應商。根據市場研究公司Counterpoint Research近期發布的出貨量報告，SK海力士今年第二季占據62%的全球HBM市場，第二名漢第三名分別為是美光科技（21%）和三星電子（17%）。

根據SK海力士的產品路線圖，其HBM4已於9月完成研發，並投入量產，預計今年第四季開始出貨，並計劃於明年全面擴大銷售規模。

明年單季營業利益可能超過15兆韓元

人工智慧基礎設施的全球擴張不僅推高HBM的價格，也推通用DRAM的價格。

展望未來，隨著SK海力士與輝達敲定HBM4合約，市場預期SK海力士明年獲利將創下歷史新高，分析師預測明年單季營業利益可能超過15兆韓元。

SK海力士上周公布，今年第三季營收與獲利改寫新高紀錄，營業利益為11.3834兆韓元，年增62%，這是該公司成立以來營業利益首次突破10兆韓元大關。

該公司當時說明，由於客戶對人工智慧基礎設施的投資增加，整個記憶體晶片產業的需求顯著增長。因此，受惠於12層HBM3E和服務器用DDR5等高附加值產品的銷量增長，SK海力士再次超越前一季的水準，再創新高。

(原始連結)





