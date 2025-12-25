輝達斥資「200億」美元取得AI公司 Groq 核心技術 創下歷來最大交易

火報記者 陳銳／報導

晶片大廠輝達已斥資約200億美元，取得人工智慧晶片新創公司 Groq 的核心資產，交易規模創下輝達成立以來新高。

該交易是輝達有史以來金額最大的併購行動，成立於2016年的 Groq，是一家專注於高效能人工智慧加速晶片的矽谷新創公司，創辦團隊來自 Google 張量處理單元（TPU）研發背景，其晶片架構在特定 AI 推理工作負載上，長期被視為具備與輝達 GPU 競爭的潛力。

2016 年成立的 Groq 由前 Google TPU 團隊創辦，主攻高效能 AI 推理晶片。圖:istockphoto

Groq 今年9月完成一輪融資，當時估值約為69億美元，短短數月後即促成這筆規模龐大的交易，輝達取得的是 Groq 的關鍵技術與資產，雙方以非獨家授權形式合作，並未涉及整家公司併購，Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross、總裁 Sunny Madra 及多名高階主管，預計將加入輝達，協助相關技術的整合與擴展應用。

廣告 廣告

這筆交易也正式超越輝達2019年以近70億美元收購 Mellanox 的紀錄，成為公司歷來最大規模的資本支出。據報導指出，截至今年10月底，輝達帳上現金與短期投資超過600億美元，充裕的資金水位為其持續擴大 AI 生態系提供了後盾。

在發給員工的內部信中，輝達執行長黃仁勳指出，未來將把 Groq 的低延遲處理器技術整合進輝達的 AI 工廠架構，以支援更廣泛的人工智慧推理與即時運算需求。他也強調，這項交易的重點在於取得關鍵技術與吸納優秀人才，而非收購 Groq 這家公司本身。

近年來，隨著生成式人工智慧應用快速擴張，對推理效能與即時運算的需求明顯攀升，輝達已陸續投資多家 AI 與基礎設施相關企業，包括雲端運算服務商 CoreWeave、模型開發公司 Cohere，以及能源與運算基礎設施業者 Crusoe，藉此強化從晶片到系統層級的整體布局。