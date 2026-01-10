輝達斥資10億押注諾基亞！搶攻6G基地台打造下一代「AI印鈔機」

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

輝達斥資10億美元入股諾基亞，藉由諾基亞的6G技術突破與自家算力平台，輝達正把AI觸角從雲端擴大到基地台，搶占下一波網路革命的入口。

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳於今（2025）年GTC大會上，宣布斥資10億美元入股電信設備大廠諾基亞（Nokia），並建立戰略合作夥伴關係，共同在6G世代發展。要理解這場布局的深意，得先回顧行動通訊的演進史。我們可以將每一代的「G」（Generation，世代）想像成高速公路的升級。

2G：讓聲音擺脫電話線。如同鄉間小路，僅容語音通話與簡訊。

3G：實現行動上網。好比早期的城市道路，速度慢、體驗差。

4G：解決了3G「體驗不佳」的問題，從「有和無」進化到「好和壞」，但核心仍是服務「人」與「手機」。

5G：目標是「連接萬物」（人、機器、感測器）。透過「網路切片」技術，從單一公路變成可劃分專用道的智慧網路平台，為AI、物聯網等革命鋪路。

我們需要5G，不僅是為了更快的網速，更是為下一代科技革命鋪設一條堅實的基礎設施道路。如果說5G是智慧社會的神經系統，那麼預計在2030 年後商用的6G，目標就是成為連接我們感官和意識的橋樑，其超高速度與次微秒級延遲，將催生前所未見的應用。

全像投影通訊：遠方親友的3D全像投影現身客廳，實現面對面交流。

沉浸式延展實境（XR）：提供真正身臨其境、虛實難分的VR/AR體驗。

大規模即時數位分身：為城市或引擎創建即時同步的虛擬模型，用於模擬預測。

零延遲自主系統：如無人機群協同作戰、全自動化物流、遠端手術等。

諾基亞端出AI王牌 輝達盯上基地台變現力

說了這麼多，這跟輝達和諾基亞有什麼關聯？諾基亞雖輸掉手機戰爭，卻已是全球頂尖的電信設備商，其「貝爾實驗室」早已投入6G研究。他們發現6G使用的太赫茲（THz）頻段雖快，但訊號衰減嚴重，且易被阻擋，若用傳統方式建置，成本將高到無法想像。

諾基亞的解方是用AI彌補。他們成功展示了一款AI無線電接收器，就像一副「超級助聽器」，能利用機器學習，從微弱、失真的訊號中「聽懂」原始資訊，將傳輸距離提升。這意味電信商未來可在現有5G基地台基礎上部署6G，大幅降低成本。

諾基亞的突破，為6G的商業化掃除了最大障礙，也揭示了全新的龐大市場。嗅覺敏銳的輝達，旋即以10億美元購入諾基亞2.9%股份，合作加速發展AI-RAN（AI無線電存取網路）。RAN是連接終端到網路核心的基地台，AI-RAN則讓基地台變聰明，能主動預測流量、智慧調度。合作中，輝達提供「大腦」（ARC運算平台），諾基亞負責「身體」（基地台），並將軟體與輝達CUDA平台深度整合。

但輝達真正的野心遠不止於此。AI-RAN不僅優化了網路，更徹底改變了基地台的商業模式。一個AI化的基地台，在閒置時可以對外提供AI推理（Inference）服務，不斷創造額外收入。基地台不再只是訊號中繼站，而是變成了可以出租算力的「空中雲端伺服器」，甚至是「AI印鈔機」。

把自家生態植入6G基因 輝達推進全球算力布局

這筆投資揭示了輝達超越晶片製造商的宏大藍圖，背後有著4個深刻的戰略考量。

1. 開創第二成長曲線：數據中心市場雖成功，但輝達需要下一個成長動能，電信基礎設施正是尚未被AI改造的巨大藍海。

2. 強化平台布局：由硬體銷售商轉型為平台營運商，讓每座基地台成為輝達算力網路的節點，從後續AI服務中持續獲利。

3. 鎖定6G生態，複製CUDA傳奇：將CUDA生態系植入6G的DNA，主導AI-RAN技術標準，成為未來網路不可或缺的底層平台。

4. 地緣政治考量：黃仁勳明言此舉是為「恢復美國在電信領域的領導地位」，建立由西方主導的技術堆疊符合其戰略利益。

輝達正在下一盤巨大的棋，要將AI的觸角從雲端延伸至無所不在的訊號塔，把自家生態系鎖進未來6G網路的基因中。當AI不再只是雲端的智慧，而是像空氣和水一樣，透過無所不在的網路滲透到世界的每一個角落時，輝達就變成了新時代的基礎設施本身。

