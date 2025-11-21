輝達斥資10億籌設台灣子公司 經濟部核准了

輝達（NVIDIA）台灣總部規畫設在北士科 T17、T18 之新光人壽地上權土地。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 輝達（NVIDIA）台灣總部預計落腳北士科 T17、T18 基地，台北市長蔣萬安昨（20）日透露，與輝達代表會面時，對方正進行設立台灣子公司的相關作業，計畫投資新台幣 10 億元，最快明年農曆年前將再次會面、簽約。今（21）日，經濟部也說明，由於輝達的投資項目並無涉及禁止或限制外資投資項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，正式核准輝達設子公司的申請。

台北市政府目前正與新光人壽協商以約新台幣 44.3 億元合意終止契約，收回北投士林科技園區 T17、T18 基地的地上權，並以專案將地上權轉給輝達。蔣萬安表示，目前進入與新壽簽署合意解約協議的最後階段，同時進行取回土地後及設定地上權的準備工作。

蔣萬安更透露，輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）告訴他，輝達已在進行設立台灣子公司相關作業，兩人相約最快明年農曆年前能簽約。

針對輝達正準備設立台灣子公司，經濟部今說明，投資審議司已於今年 9 月 26 日核准美商 NVIDIA 設立台灣輝達經典股份有限公司，NVIDIA於 11 月 12 日再申請修正投資計畫，將投資金額提高到新台幣 10 億元，用於開發商辦大樓等。由於投資項目並無涉及禁止或限制外資投資項目，經審查均符合外國人投資條例的規定，故今日正式核准 NVIDIA 申請案。

輝達目前在台登記 3 家分公司，但這類「分公司」的形式不具獨立的法人格（無法律上之權利及義務關係），主要仍聽總部指令，通常只負責業務銷售、客服或簡單的技術支援。而這次輝達來台申設「子公司」，將成立一個擁有獨立法人格的實體，意味著其可獨立持有資產、進行大規模採購、申請研發經費、處理更複雜的契約及稅務等，營運機能更完整。

