輝達斥資20億美元入股新思 聚焦五大計畫
輝達宣布以每股414.79美元價格購入新思科技普通股，預計將斥資20億美元。雙方將整合AI與加速運算技術，推動涵蓋晶片設計、推進代理型AI工程、加速數位孿生、雲端就緒解決方案與共同打造市場推廣計畫，加速全球工程與研發流程。
輝達2日發布新聞稿指出，擴大雙方合作將整合NVIDIA在AI和加速運算的技術優勢，以及新思科技業界領先的工程解決方案，從而助力研發團隊以更高的精度、更快的速度和更低的成本設計、模擬和驗證智慧產品。
輝達執行長黃仁勳表示，透過CUDA GPU帶來的加速運算，設計領域正迎來重大轉變，模擬效能與規模達到前所未有的水準，從原子、電晶體到晶片與完整系統，都能在電腦中建構出高度還原的數位孿生。與新思科技的合作將結合雙方在加速運算與AI的優勢，重新定義工程設計流程，協助工程團隊以更高效率打造卓越產品。
新思科技總裁暨執行長加茲(Sassine Ghazi)表示，開發新一代智慧系統的設計難度與成本日益攀升，工程工具必須在電子與物理層面更緊密整合，並導入AI與加速運算才能因應需求。放眼業界，沒有任何公司比新思科技和NVIDIA更能提供AI驅動的整體系統設計解決方案，雙方合作將重新塑造工程開發模式，協助全球創新者以更高效率推動產品研發。
雙方合作計畫包括利用CUDA-X函式庫全面加速新思科技的應用程式，推進結合雙方代理型AI技術的自主設計工作流程，以數位孿生連接實體和數位世界，並且共同開發高複雜度的數位孿生解決方案。
輝達指出，合作關係非獨家性質，雙方將與更廣泛的半導體及電子設計自動化生態系夥伴攜手，為工程與設計的未來創造共同的成長機會。
新思科技為全球排名第一的電子設計自動化(EDA)廠商，開發電子產品及軟體應用，協助半導體及電子產業業者，進行積體電路(IC)設計、系統晶片(SoCs)等產品的開發與生產。(編輯：宋皖媛)
