輝達斥資200億美元！收購AI新創「Groq」資產

輝達（NVIDIA）已同意以現金200億美元（約合新台幣6,288億元）收購高效能人工智慧加速晶片設計公司「Groq」的相關資產。（圖／達志／美聯社）

美國私募股權與風險投資公司「Disruptive」執行長戴維斯（Alex Davis）表示，輝達（NVIDIA）已同意以現金200億美元（約合新台幣6,288億元）收購高效能人工智慧加速晶片設計公司「Groq」的相關資產。Disruptive主導了該新創公司今年9月的最新1輪融資。

據《CNBC》報導，戴維斯指出，他的公司自2016年Groq成立以來，已在該公司投資超過5億美元，而這筆交易是在相當短的時間內敲定的。3個月前，Groq完成7.5億美元的募資，估值約為69億美元。

該輪投資者包括貝萊德（BlackRock）與路博邁集團（Neuberger Berman），以及三星（Samsung）、思科（Cisco）、投資公司「Altimeter」與創投公司「1789 Capital」，其中美國總統長子小唐納川普（Donald Trump Jr.）為「1789 Capital」的合夥人之一。

Groq於24日在官方部落格中表示，公司已「與輝達就Groq的人工智慧推論技術（inference technology）達成1項非獨家授權協議」，但未揭露交易價格。

部落格文章續稱，隨著這項交易，Groq創辦人暨執行長羅斯（Jonathan Ross）、公司總裁馬德拉（Sunny Madra）以及其他高階主管，將「加入輝達，協助推進並擴展獲授權的技術。」

Groq還補充，公司將持續以「獨立公司」身分運作，並由財務長愛德華茲（Simon Edwards）出任執行長。對此，輝達財務長克雷斯（Colette Kress）拒絕對這筆交易發表評論。

戴維斯向《CNBC》表示，輝達將取得Groq的所有資產，但其尚在起步階段的Groq Cloud雲端業務並不包含在交易之中。Groq則表示，「GroqCloud將持續不中斷地運作。」

這筆交易是輝達迄今規模最大的收購案。該晶片製造商過去最大的1筆併購發生在2019年，當時以接近70億美元的價格收購以色列晶片設計公司邁絡思（Mellanox）。截至10月底，輝達的現金與短期投資總額為606億美元，較2023年初的133億美元大幅增加。

根據《CNBC》取得的1封寄給員工的內部電子郵件，輝達執行長黃仁勳表示，這項協議將擴展輝達的能力。他在信中寫道：「我們計畫將Groq的低延遲處理器整合進『NVIDIA AI工廠架構』（NVIDIA AI factory architecture），進一步延伸平台能力，以服務更廣泛的AI推論與即時工作負載。」

黃仁勳補充：「儘管我們將延攬優秀的人才加入輝達，並授權使用Groq的智慧財產，但我們並未收購Groq這家公司本身。」

輝達曾在今年9月策劃過1項類似但規模較小的交易。當時，該公司斥資超過9億美元，聘用AI硬體新創「Enfabrica」的執行長桑卡爾（Rochan Sankar）及其他員工，並授權使用該公司的技術。

過去幾年，包括Meta、Google與微軟（Microsoft）在內的其他科技巨頭，也透過各種形式的授權交易，大舉投入資金以延攬頂尖AI人才。

隨著手中現金水位快速上升，輝達近來大幅增加對晶片新創與整體生態系的投資。該公司已投資AI與能源基礎設施公司「Crusoe」、AI模型開發商「Cohere」，並在以AI為核心的雲端服務商「CoreWeave」準備今年上市之際，加碼對其投資。

今年9月，輝達表示有意向OpenAI投資高達1,000億美元，而該新創公司則承諾至少部署10吉瓦的輝達產品。雙方至今尚未宣布正式協議。同1個月，輝達也宣布，將在合作關係下向英特爾（Intel）投資50億美元。

在AI加速晶片需求激增的背景下，Groq今年的營收目標為5億美元，這類晶片可用於加速大型語言模型完成推論相關任務。戴維斯表示，當輝達接觸Groq時，該公司並未尋求出售。

報導補充，Groq成立於2016年，由一群前工程師創立，其中包括羅斯。他曾是Google張量處理單元（tensor processing unit，TPU）的創造者之一。TPU是這家搜尋巨頭所開發的客製化晶片，目前被部分公司視為輝達圖形處理器（graphics processing units，GPU）的替代方案。

在2016年底向美國證券交易委員會（SEC）提交的初始文件中，Groq宣布完成1,030萬美元的募資，並列出羅斯與懷特曼（Douglas Wightman）為公司負責人。據悉，懷特曼是1名企業家，曾任職於Google X實驗室的「登月工廠」（moonshot factory）。根據其LinkedIn資料，懷特曼已於2019年離開Groq。

Groq並非唯一在AI浪潮中嶄露頭角的晶片新創。AI晶片製造商「Cerebras Systems」原本計畫於今年上市，但在10月宣布完成超過10億美元募資後，撤回了首次公開募股（IPO）的申請。

在向SEC提交的文件中，Cerebras表示「目前不打算進行該項公開發行」，但未說明原因。該公司發言人當時向《CNBC》表示，仍希望能儘快完成上市。Cerebras於2024年底申請IPO，當時正加速布局，試圖在為生成式AI模型打造處理器的市場上，與輝達正面競爭。

