輝達新伺服器單櫃售價上看1.8億元 「兆元大餅」誰吃得到？台積電、鴻海、群聯...VR200機櫃56家台廠出列

[Newtalk新聞] 一年半前，輝達首度推出 AI 伺服器機櫃 GB200 NVL72，實現的兆元銷售額，掀起供應鏈成長大浪，台積電、鴻海、廣達、緯穎／緯創、台達電等大廠，2025 年營收紛紛突破歷史紀錄！現在，新一代機種 VR200 機櫃亮麗現身，56 家台廠供應鏈全面搶進。

「Vera Rubin（以下稱 VR）已進入全面量產，」輝達執行長黃仁勳在一月拉斯維加斯消費電子展（CES）大手一揮，新一代 AI 伺服器機櫃 VR200 NVL72 正式亮相，「我們從晶片做整套機櫃組、再到基礎建設，從模型到應用程式，我們正在從各個層面重新定義 AI （人工智慧）。」

這座以美國天文學家 Vera Florence Cooper Rubin 的「Vera Rubin」為名的全新算力巨獸，登場後立刻博得科技狂人馬斯克極高評價，直呼「輝達 Rubin 將成為 AI 的火箭引擎」。

重達兩公噸的 VR200 機櫃，規格非常狂野，搭載 36 顆 Vera CPU（中央處理器），以及關鍵核心的 72 顆 Rubin GPU（圖形處理器）高端型號 R200， AI 推論算力（ NVFP4 inference 3.6 EFLOPS）更是前一代 5 倍，預計 2026 年下半年便可開始出貨。

VR200 機櫃在台上的旋轉身姿，不僅揭露輝達在 AI 賽道上的速度與野心，也啟奏台廠供應鏈升級的華麗序曲，台下紛紛耳語：「它究竟要賣多少錢？」

因為一年半前的 GB200 機櫃（NVL72），售價已達 290 萬美元（約 9 千萬新台幣），接續的 GB300 機櫃，更是上調至 400 萬美元。

至於 VR200 機櫃，台廠供應鏈推估，晶片更多、系統更複雜，售價恐怕上看 600 萬美元（約 1.8 億新台幣），約當是台北信義區一戶豪宅的價格，壓縮在不到一坪的占地面積裡。

然而，更威的算力配上更天價的產品，究竟能帶來多少出貨量？各界預估落差頗大。為搭上輝達 GB 機櫃列車，將吃苦當吃補的供應鏈廠家，預估數字最為保守，推估僅數百櫃。

富邦投顧則看好 2026 年輝達 AI 伺服器機櫃出貨量，可上看 7 萬櫃，VR200 機櫃約達2千櫃；著名產業分析師郭明錤則最為樂觀，預估可達 5～7 千櫃。

用這 3 個數量來換算，可以推估 VR200 機櫃 2026 年銷售規模，若出貨不順，少則約新台幣千億元；若遇大爆發，則可突破兆元！

無論哪一個預估值，VR200 機櫃升級背後，都有來自供應鏈廠商流血流汗的貢獻，巨大商機也隨之而來。

