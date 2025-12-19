輝達新款GPU擴增記憶體容量 麗臺入列首波合作廠商

（中央社記者吳家豪台北19日電）輝達（NVIDIA）今天宣布NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU繪圖處理器上市，記憶體容量擴增至72GB，讓開發者能在桌上型電腦直接訓練、微調人工智慧（AI）模型，首波合作廠商包括台灣顯示卡廠麗臺科技。

由於代理型AI（Agentic AI，能自主執行任務並調用工具的AI系統）需要同時載入多個子模型，例如邏輯推理、影像辨識、檢索系統等，大容量記憶體是維持這些模型同時運作且不卡頓的關鍵。

輝達發布新聞稿說明，RTX PRO 5000 72GB搭載72GB的GDDR7高速記憶體，較現有的48GB版本增加50%，並提供高達2142 TOPS（每秒1兆次運算）的AI效能，不必每項AI任務都依賴資料中心等級的基礎設施。

在生成式AI的業界標準基準測試中，RTX PRO 5000 72GB的圖像生成速度為前一代硬體的3.5倍，文本生成速度是前一代的2倍。在電腦輔助工程（CAE）與產品設計領域，繪圖效能提升超過2倍。

NVIDIA RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU已透過合作廠商發售，首波名單包括Ingram Micro、麗臺科技（Leadtek）、Unisplendour、xFusion。（編輯：張均懋）1141219