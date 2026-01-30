輝達新總部不只北士科、第二總部有譜? 黃仁勳透露有機會、有可能

黃仁勳抵台。廖瑞祥攝



輝達新總部台灣總部落腳北士科區域，目前傳出輝達後續有意在台北市增設台灣第二總部，地點落腳洲美段。輝達執行長黃仁勳表示，「有可能、甚至還有機會」，輝達在台灣成長非常快，員工在這裡工作非常努力，這裡有很多優秀的人。輝達應該盡可能多建造幾個，因為在台灣有很多員工、供應鏈合作夥伴和客戶。

現階段輝達在台員工主要集中於南港辦公室，部分人力配置於新竹，北士科T17、T18的基地推動先前一度受阻，當時北市府就曾提出洲美國小預定地，作為備選基地評估，該基地位於北士科西側，基地面積約 4.6 公頃，土地條件方正，本來規劃作為國際羽球館使用，緊鄰北士科核心區域。

輝達執行長黃仁勳昨日下午抵台，消息指出輝達台灣新總部不只在北士科，有意在台灣增設第二總部，可能選址在洲美國小預定地。台北市長蔣萬安今（30日）出席活動前受訪表示，尚未有相關訊息，不過輝達提出需求一樣會給予協助。

洲美國小預定地（學校用地）離北士科T17、18不遠，傳出輝達也頗為心動。資料照，翻攝陳賢蔚臉書

黃仁勳今天面對媒體詢問，他表示，建造工廠並不容易，因為技術一直在變化，設備可以買到，但是將設備和製程技術整合起來相當困難，投資AI對於台積電和台灣產業至關重要，未來製造業將高度依賴AI和機器人技術，AI能力將比以往任何時候都更強大。

