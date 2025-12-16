輝達新開源模型「Nemotron 3」正式亮相 股價收高0.73%





美國晶片大廠輝達（Nvidia）於15日在舊金山宣布，推出全新一代開源人工智慧模型「Nemotron 3」（尼莫特龍3），主打效能更高、成本更低、長任務表現更佳，因應中國AI實驗室開源模型快速崛起的市場趨勢。根據《路透社》報導，輝達表示，這是其第三代大型語言模型（Large Language Model, LLM），可應用於文字生成、程式撰寫與多步驟推理等任務。

此次率先釋出的是最小版本「Nemotron 3 Nano」，其餘兩款較大型模型預計於2026年上半年推出。輝達指出，Nemotron 3 Nano在運算效率上明顯優於前一代，代表企業在部署與運行時能有效降低成本，並提升處理長篇與複雜任務的穩定度。

過去輝達主要以提供AI訓練晶片聞名，服務對象包括OpenAI等採用封閉式模型（Closed-source Model）的公司；但近年來，輝達也積極推出自家開源軟體模型，涵蓋物理模擬、自駕車等領域，並已被帕蘭泰爾技術公司（Palantir）等企業整合至產品之中。

外界分析，輝達此舉正值中國科技公司如DeepSeek（深度求索）、Moonshot AI（月之暗面）及阿里巴巴（Alibaba）的Qwen（通義千問）等開源模型在國際市場迅速擴散之際。包括全球民宿預定Airbnb在內的多家企業已公開採用中國開源模型，但美國多州與政府機構因資安疑慮，已限制使用相關技術。

《路透社》轉述《CNBC》與《彭博（Bloomberg）》報導，Meta Platforms正考慮轉向封閉式模型策略，使得輝達成為目前美國少數、同時也是最具代表性的開源AI供應商之一。

輝達生成式AI企業軟體副總裁卡莉・布里斯基（Kari Briski）表示，公司希望提供「使用者可以信賴的模型」，因此同步開放訓練資料與工具，讓政府與企業得以自行測試安全性並進行客製化。她強調，Nemotron被視為一套長期維護的「軟體函式庫」，展現輝達持續深耕開源AI生態系的決心。

輝達創辦人暨執行長黃仁勳強調，開源創新是AI進步的基石，Nemotron 3將協助各產業以更有效率的方式打造可規模化的代理式AI系統。輝達（NVDA）15日收盤漲1.27美元，漲幅0.73%，股價來到176.29美元。

