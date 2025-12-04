輝達新一代AI伺服器效能提升10倍 中國熱門模型受益

（中央社舊金山3日綜合外電報導）輝達公司（Nvidia）今天公布最新數據，顯示其新一代人工智慧（AI）伺服器能讓中國兩款熱門模型在內的新型AI模型效能提升10倍。

路透報導，這項數據發布之際，AI產業重心正從輝達長期主導的「訓練AI模型」轉向「實際對數百萬用戶的應用上」，輝達在這一領域正面臨超微公司（AMD）、Cerebras等對手更激烈的競爭。

輝達釋出的數據著重於所謂的「混合專家」（mixture-of-expert）AI模型，這種技術透過將問題拆分給模型中的多個「專家」，大幅提升AI模型的運算效率。自從中國DeepSeek今年以效能突出的開源模型震撼全球，並展示這種模型今年初訓練時耗用輝達晶片數量少於競爭者後，讓這種技術爆紅。

自此之後，ChatGPT開發商OpenAI、法國AI新創公司Mistral、中國的月之暗面（Moonshoot AI）等業者也都採用混合專家技術。月之暗面今年7月也推出效能備受肯定的開源模型。

輝達表示，新一代AI伺服器是由72顆尖端晶片組成，並以高速連線相互串接，能讓月之暗面的Kimi K2 Thinking模型效能比前一代輝達伺服器提升10倍，對DeepSeek模型也有類似效益。

輝達指出，效能大幅提升，主要因伺服器內可容納更多晶片，以及晶片間高速連結，這些方面仍是輝達目前相對於競爭者的優勢。

輝達的競爭者超微也正積極研發類似產品，計劃明年推出以多顆強大晶片組裝的AI伺服器。（編譯：徐睿承）1141204