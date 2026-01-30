輝達新AI天氣預報模型 可望提升預測速度與精確度

來自北極的冷空氣南下與暖濕氣流交會，為北美地區帶來了罕見的冰風暴。26日加拿大多倫多居民一覺醒來，整條街道都被厚厚的白雪覆蓋，得先用雪鏟開出一條路才能夠出門。

加拿大多倫多居民莫納漢表示，「有一個好處是這次的雪非常輕，如果是很重的濕雪我根本鏟不動，但這種雪就像粉末一樣很好鏟。」

多倫多市中心降下了61公分的雪，皮爾森國際機場也有46公分，航班被取消、學校停課，這次冰風暴堪稱為19世紀中期以來，多倫多最極端的冬季氣候。而大暴雪雖然為美國帶來不少災害，但也為紐約中央公園帶來不少玩雪的歡樂嬉笑聲。

紐約市9歲兒童托馬說道，「我在蓋一座雪堡，因為我跟我哥哥路卡要玩丟雪球大戰。」

印度新德里居民賈恩表示，「昨天是我人生第一次看到雪，我昨天原本要搭機離開但被困住了，所以我決定好好利用這機會去看一場百老匯表演。」

暴雪天氣過去了，市政府出動超過5000名清潔人力、2500輛鏟雪車，將紐約市街道上的雪鏟除；中央公園的人力車生意也好了起來，有人把嬰兒、寵物帶出來散步，也有人穿著雪橇出來走走，一名波士頓的男子甚至在汽車後方拉起繩索享受街頭滑雪快感。

紐約市長曼達尼回應，「我們城市的部分地區累積了將近1英尺的積雪，即便如此今天我們的城市依然正常運作。」

正當冰風暴席捲北美洲同時，AI晶片大廠輝達在德州美國氣象學會的年會上，發表了3款開源人工智慧模型。輝達表示，經過訓練的AI模型，在天氣預報的精確度上能媲美、甚至超越舊有方法，而且運算速度更快、成本更低。

輝達公司Earth-2天氣AI模型介紹指出，「Earth-2 的『即時預報』模型，提供了從0到6小時的洲際規模劇烈天氣預測，這是AI首次在風暴演變的準確度上，超越了基於物理學的模擬。」

輝達表示，Earth-2可以在幾秒鐘內，把來自氣球、衛星和觀測站等不同觀測來源的零散資料，全部整理出一份即時的地球大氣完整天氣圖，也可以做出優於其他開放模型的未來15天全球氣象中期預報。

早在幾個月前，google的人工智慧研究公司Google Deepmind，也推出了自家的AI氣象預測模型Weather Next 2。

Google Deepmind的Weather Next 2天氣AI模型介紹指出，「AI的方法截然不同，它們會調出歷史紀錄，然後試著學習更大宗的模式來預測接下來可能會發生什麼。」

Google表示，它可以在單一運算裝置上，1分鐘內生成未來15天的預報，短時間內生成數百、甚至數千個預報也不是問題，它還宣稱比業界頂尖的「歐洲中期天氣預報中心」模型更具技巧且準確。

這也代表AI在氣象預測領域正發生革命性改變，人們可能很快就會看到這項科技正以你我都無法預期的速度進入日常生活。