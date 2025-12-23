輝達旋風不停歇！兩公司砸3億卡位北士科商辦 新案傳明年單價將破百萬

記者陳韋帆／台北報導

輝達旋風讓北士科房市熱度不滅，今年6月「遠雄商舟」出現2筆法人交易，總價皆破3億、單價站上78萬/坪。（圖／台灣房屋提供）

輝達（NVIDIA）總部選址北士科，房市熱度居高不下。實價登錄最新揭露，北士科指標商辦「遠雄商舟」於今年六月創下成交新高，吸引「永鈺資產管理」與「真建築科技」等法人積極卡位。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，受AI產業領頭帶動，加上政策「打住不打商」，讓具備科技紅利的北士科成為法人資金避風港。

數據顯示，遠雄商舟16樓由「永鈺資產管理」以3.2億元買下兩戶，單價78.7萬元創下社區新高；同層另兩戶則由「真建築科技」以3.17億元、單價78萬元入手。觀察銷售趨勢，五月輝達召開記者會後，高樓層交易單價平均來到77.8萬元，較先前增幅約5%，且後期買家皆採貸款購置，顯示法人卡位積極度極高，該案目前已宣告完銷。

遠雄商舟實價登錄紀錄。（圖／台灣房屋提供）

法人鎖定布局北士科 專家估商辦、住宅熱度將續升

張旭嵐表示，今年房市冷股市旺，科技業與金融業資金實力堅強，在AI最強心臟進駐北士科後，敏銳度高的法人自然積極布局。本次買家「永鈺資產管理」為高頻交易商「威旭資訊」關係企業，具備金融量化背景，近年頻頻出手精華區商辦；而「真建築科技」則是不動產AI應用軟體公司，顯示相關產業正集體向北士科匯聚。

她說，北士科定位為「智慧跨域園區」，匯集生技、數位醫療及智慧科技產業，初期市場反應較冷，直到輝達釋出規劃總部消息後，周邊建案與中古屋才翻紅惜售。雖然一度因新壽權利轉讓談判受挫，所幸10月底成局，輝達總部預計2026年動工，未來周邊住宅與商辦熱度將持續攀升。

北士科商辦行情正熱 明年市場聚焦單價是否破百萬

台灣房屋朗居天母店店東段瀚璽指出，北士科商辦市場早已暗潮洶湧，2024年完工的「士科之芯」去年就以每坪86.5萬元刷新北投最高單價紀錄。目前區域內銷售中的新案不多，除了完銷的「遠雄商舟」與單價約70萬元的預售案「華固創滙園區」外，市場焦點已轉向明年完工的物件。

最後，他分析，「長虹ICT科技大樓」預計明年完工，已傳出喊破百萬的行情，顯示市場對輝達效應極具信心。隨著輝達總部簽約在即，北士科將正式脫離「地點非主流」的標籤，轉身成為科技旗艦聚落。對於投資者與法人而言，明年北士科將是商辦市場的頭號亮點，其量能與價位皆具備強勁的支撐力道。

