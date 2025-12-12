輝達星艦點火 北投、士林逆勢漲

輝達海外總部落腳北士科，帶動北投、士林房市一波漲勢，依實價登錄資料統計，北投大樓華廈近1年漲幅高達14.5％，士林也有3.4％，高於台北市平均的0.6％，若擴及近5年，北投漲幅更達50.3％，士林則為25.8％。業界預估，輝達帶動供應鏈進駐下，區域發展將更趨成熟，就業衍生的居住需求，將推升北士科房市發展。

全向科技房產中心彙整預售及成屋的大樓華廈實價登錄資料顯示，民國110年北市平均每坪房價是80.65萬元，北投是63.54萬元、士林是74.99萬元。114年的北市平均房價漲至每坪102.37萬元，北投來到95.47萬元，士林約94.32萬元。

若單以中古屋分析，依信義房屋整理實登資料顯示，北投5年前平均單價為51.7萬元，至今已來到65.8萬元，增幅為27.2％，士林則由69.5萬元攀升至77萬元，漲幅10.8％。

全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，從數據來看，北士科效應已明顯外溢至周邊，包括北投與士林的房價在近1年房市整體走弱下，逆勢上漲。至於北投漲幅超過士林的原因，主要是北投基期相對較低，受科技產業一次推升，漲幅自然更大；第二，北投擁有大量生活機能完整、價格帶親民的中古屋，吸引首購與置產族大量進場；第三，北士科帶來的工作人口，實際購屋或租屋需求多落在北投，可視為最直接的受益區。

陳傑鳴表示，北士科有國際級科技巨頭輝達進駐，直接改變區域發展的量級。對房市而言，這等級的企業不只提升北士科產業定位，更替區域房市「定錨」，提高買方對未來性的信心。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，輝達海外總部落腳後，等於是推升北士科成為下一個內科的概念，雖然園區範圍沒有內科大，但已使得北投附近有預售案單價破百萬。未來也會像小型內科一樣，不僅讓在地商圈更成熟，房價也會有外溢效應，以同心圓方式層層向周邊地區比價、擴散，甚至可能遠至淡水，且效應會一直發酵。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，北投房價漲幅較大，除了建案的基期低外，最關鍵因素在於北士科的門牌是屬北投。她認為，作為北台房市全村的希望，輝達落地後的確帶動話題，加上可見的重大建設，也是使得買氣大大加溫，同時，新案持續推出，價格自然也水漲船高。

徐佳馨進一步分析，北士科可能因廠商進駐，推升商辦需求，進一步帶動附近高單價的豪宅及租屋市場，尤其外商可能來台時間不長，偏好租屋解決居住需求，預期區域租屋市場將蓬勃發展。