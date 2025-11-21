輝達晶片助攻台灣超級電腦晶創26 奪全球超級電腦第29名

〔記者楊媛婷／台北報導〕國際超級電腦年會(SC25)公布全球TOP500超級電腦排行榜，國科會轄下國研院國家高速網路與計算中心建置的「晶創26」超級電腦系統中的H200架構系統「Nano4」，首次登榜即榮獲全球第29名，國研院今(21日)表示，這是台灣自主建置超級電腦的新里程碑

「晶創26」為國家推動AI、高效能運算與科研自主能力的重要基礎設施，由國研院國網中心規劃建置，國網中心表示，晶創26為「前瞻基礎建設」與「AI十大建設」的重要一環，「晶創26」是主權AI與技術自主發展的關鍵推手，「Nano4」實測最佳用電功率為 2.214 百萬瓦(MW)，最高實測效能(Rmax)為81.55 PFlops ，為目前台灣最快、運算密度最高的超級電腦。

國網中心表示，「晶創26」採用雙重算力架構設計，包括「Nano4」(H200 架構系統)，以及最新一代的GB200 NVL72架構節點，兼具通用科學模擬與AI訓練的高效能運算需求。

國網中心指出，晶創26還有另一套系統NVIDIA GB200 NVL72，則是NVIDIA 2025年新推出的旗艦級AI運算平台，領先全台首次導入，每座搭載多達72顆Blackwell GPU與13.5TB記憶體，具備極高AI訓練效能，展現台灣在先進AI基礎設施布建的前瞻眼光與技術實力。

「晶創26」整體系統配置包含，220台NVIDIA H200節點，每節點配備雙Intel Xeon Platinum處理器與8張NVIDIA H200 GPU，記憶體容量達2TB；2座NVIDIA GB200 NVL72，每座配備72顆NVIDIA Grace處理器與72顆Blackwell GPU，記憶體容量達13.5TB；整體儲存空間規模達25PB(Petabyte)，採用InfiniBand NDR 400 Gb/s高速互連技術，並導入直接液冷(DLC)技術，系統電源使用效率(PUE)僅1.18。

國網中心表示，「晶創26」將廣泛支援國內學研界與產業界應用，涵蓋生成式AI訓練與推論、氣候模擬、生命科學、半導體研發、智慧製造等關鍵領域。國研院國網中心亦將進一步整合其他超級電腦與高速網路系統。

