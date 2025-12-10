輝達晶片有「定位功能」？ 知情人：有助打擊走私





根據《路透社》報導，有知情人士透露，輝達（Nvidia）已開發一項定位驗證（location verification）技術，可顯示其晶片正在運作的國家，若正式推出，有望防範人工智慧晶片被走私到禁止出口的國家。

報導中指出，這項功能輝達近月來已私下展示，但尚未正式推出，知情人士表示，它將是一項可選的軟體更新，供客戶安裝。這項功能利用了輝達圖形處理器（GPU）的「機密運算」（confidential computing）能力。

根據一位輝達主管的說法，這項功能將首先用於輝達最新的Blackwell晶片，因這款晶片在驗證程序上比前一代Hopper或Ampere晶片具備更多安全機制，該軟體最初的目的，是讓客戶追蹤晶片的整體運算效能，可透過晶片與輝達伺服器之間通訊的時間延遲（time delay），推算出晶片所在的地理位置，其精確度同網際網路定位服務，而輝達也正在研究為前代晶片提供類似功能的可能性。

近期美國加強打擊晶片走私，美國司法部還破獲一起試圖將1.6億美元輝達晶片走私至中國的犯罪集團，若輝達正式推出定位驗證功能，將有助於防止AI晶片被走私到中國等受限國家。不過同時也引發中國最高網路安全監管機構約談輝達，詢問其產品是否存在「後門」，外交政策專家也懷疑中國是否會允許企業購買該晶片。

而輝達僅在聲明中強調，這是協助客戶監控AI GPU機群健康狀態的軟體服務，不過根據輝達高官的說法，輝達近月來已在私下向客戶展示此技術，但尚未公開發布。

