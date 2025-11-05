輝達晶片禁輸中 AI泡沫示警股慘崩1／最快2年解禁？ 貝森特：輝達Blackwell晶片有望銷中

美中領袖眾所矚目的「川習會」在上週落幕後，美國財政部長貝森特週二(11/4)表示，隨著技術演進，美國未來或許有望允許輝達出售Blackwell晶片給中國；同時透露美國總統川普與中國國家主席習近平明年有望舉行至少4次會面。不過白宮發言人則重申，目前沒有計畫對中國出售最先進的Blackwell晶片。

輝達Blackwell晶片就近能不能順利獲得批准銷往中國市場，持續受到關注。「我認為你描述的實際上是技術發展的速度，而不是(跟中國)談判進展的速度，因此未來可能會出現這種情況，我不知道具體會是12個月或24個月。」

美國財政部長貝森特用「皇冠上的明珠」來形容輝達的Blackwell晶片，但也強調未來一旦有更加先進的晶片研發出來後，或許還是有機會將Blackwell晶片出售給中國和其他國家。考量到輝達驚人的創新能力，未來Blackwell晶片在效能上可能已退居第二第三甚至第四位，到時候或許就可能出售。

這番話被視為華府對晶片出口政策可能鬆綁的訊號，貝森特也透露川普與習近平明年將有兩次國是訪問，雙方也有望在明年的APEC會議以及G20峰會上進行會面，認為美中關係正走向穩定，但針對輝達高階晶片出售，白宮卻是有不同答案。

「總統已經針對這個問題向中國和各位都明確表明了他的立場，他也直接回答過這個問題，關於最先進的晶片例如Blackwell晶片，我們目前沒有打算出售給中國。」白宮發言人李威特強調目前沒有計畫解禁，讓Blackwell晶片銷往中國，重申川普政府先前一貫的論調。

（鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。）





