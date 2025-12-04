輝達晶片該不該賣中國？賴清德舉2000年一例：當年若去，就沒今日台灣

政治中心／施郁韻報導

總統賴清德4日凌晨以特邀貴賓身分登上《紐約時報》DealBook Summit專訪。（圖／資料照）

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）成為全球AI伺服器與資料中心，幾乎處於壟斷地位，中國積極扶植國內AI晶片廠商「寒武紀」，而輝達等公司是否能將晶片賣到中國，引起議論。總統賴清德4日凌晨以特邀貴賓身分登上《紐約時報》DealBook Summit專訪表示，2000年台灣曾發生類似的事，當時討論結果是「不宜、不應該過去」，事後來看，當時的決定是正確的。

主持人索金（Andrew Ross Sorkin）在介紹賴清德時，不僅以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，更稱台灣是國家（Country）。

索金問到美國最近辯論的議題包括輝達等公司，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國。賴清德表示，關於美國的內政，他身為台灣的總統不方便評論。不過2000年左右，台灣曾經發生類似的事情，他提到當時台灣社會在討論，台灣的晶圓製造、先進的晶圓製造，要不要去中國大陸？包括朝野、廣大的台灣社會，進入非常廣泛、深入的討論，結果是認為不宜、不應該過去。

賴清德說，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓臺灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的臺灣。

此外，被問及台灣目前的經濟發展非常好，是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化？賴清德表示，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，我們應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。

