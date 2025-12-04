輝達最先進晶片該不該賣給中國？賴總統分享2000年台灣經驗

美國人工智慧(AI)晶片大廠輝達(Nvidia)是否應該被允許將最先進的晶片出售給中國，近來引發熱議。賴清德總統在接受《紐約時報》舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪中表示，2000年的台灣社會也曾深入討論此議題，結果認為「不宜、不應該過去」，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國，就沒有今天的台灣。

總統府4日發布新聞稿指出，賴清德總統日前以視訊方式接受《紐約時報》(The New York Times)舉辦的「DealBook Summit」視訊專訪，針對兩岸關係、台美關係、及半導體產業等議題進行回應。專訪內容於台灣時間4日凌晨播出。

廣告 廣告

針對主持人問及，台灣在戰略資產之如此重要，其中一個原因是「半導體產業」，美國總統川普曾表示，他希望未來幾年美國能在台灣的協助下，製造全球40%到50%的半導體晶片，此舉會讓台灣對美國變得更有價值，還是反而會降低台灣的重要性？

總統表示，台灣雖然擁有半導體產業，在未來的人工智慧時代扮演關鍵角色，但他必須謙卑地說，台灣半導體產業是全世界共同的資產，因為半導體產業是一個生態系，必須全世界共同合作才有辦法發揮功能。因此，台灣政府支持台積電或台灣的半導體產業到美國、日本、歐洲，以促進世界的繁榮跟進步。

總統接著表示，當川普希望台灣半導體產業或者是相關協力廠商能到美國投資時，基本上政府是贊成的，政府希望台灣能夠幫助美國再工業化，台灣也希望藉由台美關稅貿易談判，解決美國的貿易逆差問題，並深化台美的經貿合作。

針對川普提出未來2至3年內美國可以製造全球40%到50%的半導體晶片，現實是否可行？總統說，可以理解川普的急迫性，因為他非常希望在世界競爭當中，美國能夠居於領先的優勢，但除了台灣積極協助以外，美國政府也一定要幫忙配合，包括在土地的取得、水、電、人力、人才各方面的供應與投資優惠措施，他認為如果美國政府做得很好、行政效率越高，這個目標就自然而然可以達到。

至於主持人問及，美國最近引起激烈辯論的議題包括像輝達等公司，是否應該被允許將最先進的晶片出售至中國？總統說，關於美國的內政，他不方便評論，但2000年左右台灣曾經發生類似的事情。

總統分享台灣2000年的經驗，他表示，當時包括朝野、廣大的台灣社會非常廣泛、深入討論先進的晶圓製造要不要去中國，結果認為「不宜、不應該過去」，事後來看，當時的決定是正確的，如果當時讓台灣的先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣。

而主持人也關切，台灣受到人工智慧熱潮，現在的經濟發展非常好，是否擔心人工智慧熱潮泡沫化，以及如何看待中國現在的經濟，中國的經濟狀況是否會影響中國對台灣的態度？

總統說，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，有些則認為應該不至於。他身為國家領袖，會採取各種措施，避免人工智慧泡沫化，也呼籲全世界各國的領袖、特別是人工智慧發展的國家更應該共同合作，讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展。

總統最後也談及，台灣今年的經濟成長率會高達7.37%，中國的經濟成長率約4%而已，台灣非常希望中國國家主席習近平在中國經濟內部競爭的時候，應該考慮的不是如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，台灣很樂意幫助中國、共同合作，解決他們所面臨的各項經濟上面的問題。 (編輯:柳向華)