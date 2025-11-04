輝達最強國防夥伴來了！ Palantir Q3財報出爐
財經中心／廖珪如報導
美國國防數據軍火商Palantir（PLTR）公布 2025 財年第三季財報，營收達 11.81 億美元，年增 63%，優於市場預期的 10.9 億美元，並創下歷史新高。營業利益率達 50.85%，每股盈餘（EPS）為 0.21 美元，高於預期的 0.17 美元。公司同時上調全年財測與下季展望，皆優於市場預期。不過，由於股價年內累計大漲 174%，市場對其高估值再度浮現疑慮，財報公布後股價盤後一度上漲 7%，最終反轉下跌 4.26% 收在 198.36 美元。
美國商業部門成長爆發
本季營收成長主要來自美國業務加速推進。營益率 51%，使「Rule of 40」指標達到 114%（前季為 94%），顯示公司在高成長與高獲利間維持優異平衡。總合約價值（TCV）達 27.6 億美元（年增 151%），淨美元留存率 134%，客戶總數 911 家（年增 45%）。分部來看，全球商業與政府營收分別年增 73% 與 55%；其中美國市場營收達 8.83 億美元（年增 77%），主要由商業部門年增 121% 所推動。商業部門 TCV 達 13.1 億美元（年增 342%），商業客戶數達 530 家（年增 65%），而單筆交易金額超過 100 萬與 500 萬美元的案件數分別年增一倍與五倍。
展望第四季，公司預估營收 13.27–13.31 億美元，高標年增 61%，營業利益 6.95–6.99 億美元。全年 2025 財測亦同步上修：營收自原先 41.4–41.5 億美元 提高至 43.96–44 億美元；營業利益自 19.1–19.2 億美元 提高至 21.5–21.55 億美元；自由現金流則由 18–20 億美元 上調至 19–21 億美元。其中，美國商業營收預估上調至 14.33 億美元，年增至少 104%。
產品與政府合作深化
Palantir 與 輝達深化合作，AIP 平台已整合輝達模型，並藉加速運算將 Ontology 拓展至邊緣運算應用。此外，新推出的 AI Hivemind 能協調多代理群體共同解題、生成可執行提案。在政府端，美國陸軍近日發布官方備忘錄，指示所有單位集中使用建構於 Palantir Foundry 與 AIP 上的陸軍資料平台 Vantage，顯示公司在美國國防數據基礎設施中的戰略地位進一步鞏固。
玉山投顧認為，總體看來，Palantir 在 AI 與國防資料平台領域的滲透率持續提升，營運基本面穩健成長，但考量股價年內漲幅過高與市場估值壓力，短線波動風險仍須關注。
